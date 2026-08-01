Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nghiệp vụ đất đai.

Thay vì phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, đối chiếu từng văn bản, cán bộ có thể sử dụng AI để tra cứu căn cứ pháp lý, kiểm tra thành phần hồ sơ, tham khảo quy trình và hướng xử lý đối với những tình huống nghiệp vụ phát sinh.

Công cụ cũng hỗ trợ cán bộ phát hiện sớm giấy tờ còn thiếu hoặc nội dung chưa phù hợp ngay từ khâu tiếp nhận, qua đó hạn chế tình trạng người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Đối với những trường hợp có nhiều nội dung cần rà soát, AI giúp rút ngắn thời gian tra cứu, đồng thời cung cấp thêm thông tin để cán bộ nghiên cứu trước khi đề xuất phương án giải quyết.

Sau khi ứng dụng AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, số hồ sơ giải quyết trễ hạn tại nhiều địa phương ở Gia Lai giảm đáng kể. Ảnh: Mai Đào

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, từ ngày 29/5 - 18/7/2026, công cụ AI đã được sử dụng để hỗ trợ giải quyết 620 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai. Riêng trong 18 ngày đầu tháng 7, có 294 hồ sơ được xử lý với sự hỗ trợ của công cụ.

Phản hồi từ cơ sở cho thấy AI bước đầu phát huy hiệu quả trong việc tra cứu quy định pháp luật, đối chiếu thành phần hồ sơ và hỗ trợ cán bộ xử lý những tình huống cần kiểm tra nhiều thông tin.

Tuy nhiên, kết quả do AI cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, hỗ trợ nghiệp vụ. Công cụ này không thay thế cán bộ chuyên môn và không trực tiếp quyết định việc tiếp nhận, trả lại hay phê duyệt hồ sơ.

Cán bộ, công chức, viên chức phải kiểm tra, đối chiếu kết quả AI trả về với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu và phương án xử lý hồ sơ.

Việc bảo đảm an toàn thông tin cũng được đặt ra nghiêm ngặt. Cán bộ không được nhập hồ sơ thật hoặc dữ liệu có thể nhận diện cá nhân, tổ chức, tài sản lên nền tảng AI. Những tình huống đưa vào công cụ phải được ẩn danh trước khi sử dụng.

Qua đánh giá, UBND tỉnh Gia Lai biểu dương 10 xã, phường chủ động, tích cực sử dụng công cụ AI hỗ trợ nghiệp vụ đất đai, gồm Ia Hrung, Chư Pưh, An Bình, An Nhơn, Quy Nhơn Tây, Đak Pơ, Canh Vinh, Ia Tôr, Ia Sao và Bình Phú.

Tại các địa phương này, số hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm bình quân hơn 30% so với thời điểm chưa sử dụng công cụ AI.

Trong đó, xã Ia Hrung có số hồ sơ trễ hạn giảm 62,9%; Chư Pưh giảm 38,6%; Bình Phú giảm 36,2%; Quy Nhơn Tây giảm 35,4%; Ia Sao giảm 35,2% và An Bình giảm 33,1%...

Kết quả bước đầu cho thấy việc sử dụng AI đúng cách có thể giúp cán bộ rút ngắn thời gian nghiên cứu, nâng cao khả năng tra cứu, đối chiếu quy định và cải thiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương trực tiếp chỉ đạo, quán triệt cán bộ liên quan sử dụng công cụ AI trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và giải quyết hồ sơ đất đai.

Việc sử dụng AI phải được thực hiện thường xuyên, thực chất, tránh hình thức hoặc đối phó. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả.

Thời gian tới, Gia Lai tiếp tục hoàn thiện nguồn dữ liệu chuyên ngành phục vụ công cụ. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được giao xây dựng Bộ tài liệu tri thức chuyên gia về đất đai, gồm hệ thống văn bản pháp luật còn hiệu lực, quy trình nghiệp vụ, các tình huống thực tế và phương án xử lý những vụ việc khó, phức tạp.

Bình An - An Nhiên