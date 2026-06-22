Chiều 20/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị là dịp để các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng cảng Quy Nhơn, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc và mở rộng cơ hội hợp tác.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tàu biển tại Gia Lai. Ảnh: Kim Loan

Lợi thế từ cảng Quy Nhơn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch tàu biển, nhất là lợi thế từ cảng Quy Nhơn.

Từ cảng Quy Nhơn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Ghềnh Ráng, đầm Thị Nại; tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phong trào Tây Sơn, vùng đất võ Bình Định; trải nghiệm làng nghề truyền thống, nghệ thuật bài chòi, võ cổ truyền và đời sống văn hóa cư dân miền biển.

Đáng chú ý, trong một hành trình ngắn, du khách còn có thể tiếp cận không gian văn hóa Tây Nguyên với Biển Hồ, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, các làng đồng bào Bahnar, Jrai cùng những giá trị đặc sắc của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh.

Gia Lai giàu tiềm năng hút khách du lịch tàu biển. Ảnh: Hoàng Hà

Theo bà Lịch, sự kết nối giữa biển xanh Nam Trung Bộ và đại ngàn Tây Nguyên không chỉ tạo nên sản phẩm khác biệt mà còn mở ra khả năng gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và sức hấp dẫn của điểm đến đối với thị trường khách quốc tế.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhìn nhận du lịch tàu biển là dòng khách chất lượng cao, có thể góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương.

Theo bà Hạnh, lợi thế lớn của Gia Lai nằm ở khả năng kết nối nhiều tầng giá trị trong cùng một hành trình ngắn khi du khách rời tàu. Chỉ từ cảng Quy Nhơn, du khách vừa có thể khám phá không gian biển đảo, văn hóa miền biển, vừa tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Tây Sơn - Bình Định và không gian văn hóa Tây Nguyên.

“Đây là lợi thế khác biệt của Gia Lai, không nhiều địa phương có được. Sự kết nối giữa biển xanh Nam Trung Bộ và đại ngàn Tây Nguyên được kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch tàu biển hấp dẫn, góp phần tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách”, bà Hạnh phân tích.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai đã phối hợp tổ chức đón thành công các chuyến tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia - Island Sky cập cảng Quy Nhơn. Dù mới ở giai đoạn đầu phát triển, đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút bước đầu của Gia Lai trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Tuy nhiên, địa phương nhìn nhận ngành du lịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, sản phẩm và nguồn nhân lực. Thời gian tới, Gia Lai định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ khách tàu biển, phát triển các sản phẩm tham quan bờ chuyên biệt, nâng cao chất lượng nhân lực và tăng cường liên kết với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành.

Thời điểm “vàng” để phát triển du lịch tàu biển

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định du lịch tàu biển quốc tế đang chuyển từ phát triển theo quy mô sang chú trọng chất lượng trải nghiệm. Xu hướng này mở ra cơ hội cho nhiều địa phương ven biển, trong đó Gia Lai có lợi thế từ cửa ngõ biển Quy Nhơn và không gian phát triển mới sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp như quy hoạch hạ tầng, nghiên cứu cảng chuyên dùng phục vụ du lịch tàu biển, thiết kế sản phẩm tham quan phù hợp với thời gian lưu lại của du khách, kết nối với các phương tiện giao thông khác, đẩy mạnh quảng bá và mời các hãng tàu, công ty lữ hành quốc tế đến khảo sát điểm đến.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Loan

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá cao nỗ lực của Gia Lai trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Ông Siêu cho rằng dư địa phát triển du lịch của Gia Lai còn rất lớn, đặc biệt là cơ hội thu hút các hãng tàu biển quốc tế đến địa phương. Để tận dụng thời cơ này, tỉnh cần tập trung quy hoạch, đầu tư hạ tầng cảng biển, cầu cảng, nhà ga và các dịch vụ hậu cần.

Theo ông Siêu, đây sẽ là “điểm cộng” quan trọng để thu hút các hãng tàu, bên cạnh sức hút về thiên nhiên và văn hóa của địa phương. Các đơn vị lữ hành cũng cần chủ động thiết kế sản phẩm trải nghiệm đặc trưng, có khả năng phục vụ lượng khách lớn trong thời gian ngắn với thủ tục nhanh gọn, dịch vụ đồng bộ.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch nhấn mạnh, đây là thời điểm “vàng” để đầu tư phát triển du lịch tàu biển; đồng thời khẳng định Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp để đưa du lịch tàu biển phát triển, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Gia Lai.

Nam Hà