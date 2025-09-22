Thông tin sắp tới, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ có tàu du lịch thiết kế hai thân, chia nhiều khoang kín nước và hệ thống đáy hai lớp tăng khả năng an toàn, chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết gây chú ý với nhiều ý kiến gây tranh cãi. Liệu có con tàu nào có khả năng chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết?

Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin này, PV VietNamNet đã liên hệ lãnh đạo Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, chủ đầu tư chiếc tàu này.

Đại diện công ty cho biết, chiếc tàu có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, dự kiến khai thác thương mại từ quý 1/2026, phục vụ tuyến “hành trình di sản” trên vịnh Hạ Long.

Tàu chia nhiều khoang kín nước và trang bị hệ thống đáy hai lớp nhằm tăng khả năng an toàn, chống chìm lật trong điều kiện thời tiết xấu. Với cấp tàu VR-SB, tàu được phép hoạt động ở vùng ven biển trong phạm vi 12 hải lý. Đặc biệt, tàu có hệ số an toàn K đạt 4, cao gấp 4 lần so với tiêu chuẩn hàng hải (các tàu du lịch đạt tiêu chuẩn thì hệ số K đạt cấp 1 hoặc hơn), hệ số an toàn của tàu tính đến nay là cao nhất trên vịnh Hạ Long.

Hình ảnh 3D của tàu hai thân sắp đi vào hoạt động trên vịnh Hạ Long với khả năng chống lật cao

Sau khi được đóng và trước khi đi vào hoạt động, tàu hai thân này sẽ được đăng kiểm theo tiêu chuẩn quốc tế và thêm một số yêu cầu của ngành hàng hải Việt Nam để phù hợp với vùng miền địa lý.

Trao đổi với PV, đại diện đơn vị thiết kế tàu - Công ty CP kỹ thuật phát triển công nghệ hàng hải Việt Nam - cho biết, tàu hai thân ổn định, chống lật trên biển tốt hơn bởi kích thước của tàu lớn và bố trí kỹ thuật của tàu dàn trải 2 bên để tăng cường các biện pháp an toàn.

"Do bề ngang của tàu lớn, độ ổn định cao, chỉ có 2 tầng nổi vì vậy rất vững. Con tàu cũng như ngôi nhà, phần móng chắc chắn thì sẽ không bị lệch. Với thời tiết được phép cho hoạt động và sóng gió bình thường trên biển thì con tàu này khó có thể bị lật", đại diện Công ty CP kỹ thuật phát triển công nghệ hàng hải Việt Nam cho biết.

Về thông tin tàu có khả năng chống chìm lật trong mọi điều kiện thời tiết, đại diện đơn vị thiết kế nói thẳng: "Tàu thiết kế tăng khả năng an toàn, chống chìm lật trong điều kiện thời tiết xấu. Còn không ai dám khẳng định có tàu nào mà gặp sóng quá lớn, như sóng thần, mà không bao giờ lật".

Đơn vị thiết kế cho biết, tàu hai thân này dài 46m, rộng 14,6m, mạn cao 3,8m, chiều chìm 1,75m. Tàu trang bị 2 máy chính với tổng công suất 1.300 mã lực, thiết kế chở 99 hành khách cùng 7 thuyền viên và 6 nhân viên phục vụ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, tàu hai thân hay một thân đều có những ưu, nhược điểm khác nhau. Tàu nào có hệ số an toàn về ổn định cao hơn thì khả năng chống lật của tàu đó sẽ cao hơn.

Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ có đoàn công tác xuống Quảng Ninh khảo sát để xem xét đưa ra tiêu chuẩn riêng cho tàu du lịch. Bộ sẽ đánh giá trên cơ sở hài hòa các yếu tố công dụng của loại hình tàu hai thân thế nào cho phù hợp thực tiễn.