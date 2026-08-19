UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng Gia Lai 2026, một trong những hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Festival dự kiến diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận, với 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng. Trong đó, Gia Lai có 22 đoàn; tỉnh mời các đoàn nghệ nhân đến từ khoảng 10 tỉnh, thành phố trong nước và một số nước châu Á.

Tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, trong các ngày 30/10, 31/10 và 1/11 sẽ diễn ra phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai”.

Ngày 31/10, tại đây tổ chức giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc và phục dựng lễ Mừng nhà rông mới của người Jrai. Việc phục dựng bảo đảm đúng bản sắc, nghi thức, tập tục truyền thống và hạn chế sân khấu hóa làm biến đổi bản chất nghi lễ.

Đội cồng chiêng nhí làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung, Gia Lai. Ảnh: Phúc Anh

Ngày 6/11, lễ hội đường phố diễn ra trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Các nghệ nhân mặc trang phục truyền thống, mang theo cồng chiêng, nhạc cụ, đạo cụ để diễu hành và trình diễn trực tiếp trên đường phố. Chương trình không tổ chức xe mô hình, xe hoa hay xe diễu hành.

Điểm nhấn của Festival là Đêm hội cồng chiêng quốc tế, diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương, các địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng đại diện đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước có đoàn nghệ nhân tham gia.

Trong khuôn khổ đêm hội, Gia Lai dự kiến trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú.

Từ ngày 6-8/11, Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc. Mỗi đoàn nghệ nhân được bố trí không gian tái hiện sinh hoạt thường ngày với các hoạt động như trình diễn cồng chiêng, chỉnh chiêng, tạc tượng, dệt vải, đan lát, giã gạo…

Cùng thời gian này, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết diễn ra không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ”, giới thiệu các món ăn đặc trưng như cá ngừ đại dương, nem, chả, tré, bánh xèo tôm nhảy, cơm lam, gà nướng, lá mì, cà đắng...

Trên đường Anh hùng Núp, khu vực giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có quy mô 30-40 gian hàng, trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản cà phê Gia Lai và các sản phẩm nông nghiệp.

Festival nhằm quảng bá Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa, con người, điểm đến và sản phẩm du lịch Gia Lai; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ.

Bình An