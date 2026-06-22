Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố, giảm gần 50% đầu mối

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng đơn vị và người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã.

Theo phương án, sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh sẽ giảm từ 2.693 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị, tương ứng giảm 1.293 thôn, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 48,01%.

Phương án sắp xếp dự kiến của phường Quy Nhơn. Ảnh: Phường Quy Nhơn

Đối với việc đặt tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, tỉnh quy định phải phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương; khuyến khích giữ gìn các địa danh truyền thống, tên gọi đã gắn bó, quen thuộc và ổn định lâu dài với cộng đồng dân cư.

Trường hợp hợp nhất, tổ chức lại, địa phương ưu tiên giữ lại tên gọi của thôn, tổ dân phố có quy mô dân số lớn hơn, có lịch sử hình thành lâu đời hoặc mang giá trị văn hóa đặc biệt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các xã, phường khẩn trương xây dựng đề án tổ chức lại thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cùng cấp thông qua, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6.

Hiện các địa phương đang tích cực triển khai xây dựng đề án và lấy ý kiến người dân. Việc thực hiện công khai, dân chủ với sự tham gia của cộng đồng dân cư đang tạo sự đồng thuận trước khi các đề án được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hướng tới chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu quả

Tại xã Mang Yang, đề án sắp xếp thôn, làng được tuyên truyền rộng rãi thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp chi bộ, tiếp xúc cử tri và nhiều hình thức phù hợp khác.

Trong quá trình xây dựng phương án, địa phương mời già làng, người có uy tín tham gia góp ý việc đặt tên thôn, làng sau sắp xếp, ưu tiên bảo tồn các địa danh truyền thống gắn bó với cộng đồng dân cư.

Ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang, cho biết theo dự thảo đề án, toàn xã sẽ sắp xếp từ 26 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 19 đơn vị.

Tại phường Pleiku, địa phương dự kiến sắp xếp từ 40 tổ dân phố, làng với 15.761 hộ dân xuống còn 16 tổ dân phố và 1 làng đặc thù, giảm 57,5% đầu mối.

Ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku, cho biết việc giảm hơn một nửa số đầu mối nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo dư địa phát triển cho địa phương.

Phường Pleiku tổ chức họp để rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ảnh: Bá Bính

Trong khi đó, xã Phú Thiện công khai đề án trên fanpage "Tuyên giáo Phú Thiện" nhằm mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân. Theo phương án, xã sẽ sắp xếp từ 37 thôn, tổ dân phố xuống còn 22 đơn vị.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thiện, cho biết đây là kênh thông tin chính thống của địa phương với lượng người theo dõi và tương tác lớn, giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện đề án.

Không chỉ tập trung giảm đầu mối, các địa phương còn hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân sau sắp xếp.

Tại phường Quy Nhơn, địa phương hiện có 63 khu phố, theo phương án giảm 41 đơn vị, còn 22 đầu mối, tương ứng giảm 65%.

UBND phường Quy Nhơn cho biết việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy ở khu dân cư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Minh Ngọc