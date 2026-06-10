Theo Chỉ thị 21 của Thủ tướng, trước ngày 10/6, các địa phương phải hoàn tất rà soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở để UBND cấp xã xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cùng cấp thông qua trước ngày 30/6.

Sau thời điểm này, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước sẽ được hoàn thành theo các tiêu chuẩn mới tại Nghị định 185/2026.

Tại Quảng Ninh, phương án tổng thể sắp xếp thôn, bản, khu phố đang được các cấp xem xét, cho ý kiến. Toàn tỉnh có 1.452 thôn, bản, khu phố. Mặc dù nhiều đơn vị đã đáp ứng tiêu chí về quy mô hộ gia đình, song vẫn còn 168 đơn vị có quy mô dưới 450 hộ, 989 đơn vị dưới 350 hộ và 51 thôn chưa đạt 50 hộ dân.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp 1.452 thôn, bản, khu phố hiện có thành 624 thôn, tổ dân phố mới. Nếu được thông qua, số lượng đơn vị ở cơ sở của tỉnh sẽ giảm khoảng 57%.

Tại Phú Thọ, địa phương đang triển khai phương án sắp xếp quy mô lớn đối với hệ thống thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh hiện có 5.049 thôn, xóm, tổ dân phố, trong đó 4.444 thôn, xóm thuộc 133 xã và 605 tổ dân phố thuộc 15 phường.

Qua rà soát, tỉnh dự kiến sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.639 đơn vị mới. Sau khi hoàn thành, tổng số thôn, tổ dân phố toàn tỉnh còn 3.082 đơn vị, giảm 1.967 đơn vị, tương đương gần 39%.

Các địa phương phải xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Theo thống kê, Phú Thọ hiện có 13.492 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố và hơn 40.000 người trực tiếp tham gia các hoạt động ở cơ sở. Tỉnh cho biết sẽ xây dựng lộ trình phù hợp nhằm ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, người lao động bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tại Thái Nguyên, Sở Nội vụ tỉnh này đang hoàn thiện phương án tổng thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Toàn tỉnh hiện có 3.145 thôn, tổ dân phố, gồm 2.351 thôn, xóm và 794 tổ dân phố.

Theo quy định mới, thôn, xóm tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc phải có tối thiểu 150 hộ gia đình, còn tổ dân phố phải có ít nhất 300 hộ gia đình. 659 đơn vị đạt tiêu chuẩn, chiếm khoảng 20% tổng số thôn, tổ dân phố toàn tỉnh. Có tới 2.444 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn và thuộc diện phải sắp xếp.

Tỉnh dự kiến tổ chức lại 2.926 thôn, tổ dân phố; giữ nguyên 177 đơn vị và tiếp tục xem xét 42 đơn vị có yếu tố đặc thù. Nếu phương án được thông qua, số lượng thôn, tổ dân phố của Thái Nguyên sẽ giảm từ 3.145 xuống còn 1.416 đơn vị, tương đương giảm khoảng 55%.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu quá trình triển khai phải được thực hiện thận trọng, nhất là đối với các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn và các khu vực nằm trong định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2026-2030.

Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phù hợp với quy mô dân cư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.