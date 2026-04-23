Theo ghi nhận của phóng viên tại cánh đồng ớt ở xã Hoa Lộc, những cây ớt trĩu quả, đỏ rực đang được người dân thu hoạch để bán cho thương lái. Dù được mùa nhưng giá giảm sâu khiến người dân không mặn mà thu hoạch.

Ông Mai Thanh Dân (SN 1954, thôn 5, xã Hoa Lộc) cho biết gia đình ông đã trồng loại cây này hàng chục năm, nhưng chưa năm nào thấy giá ớt giảm sâu như vậy.

Năm nay, gia đình ông trồng 2 sào ớt vụ Đông. Thời điểm sau Tết, ớt bắt đầu cho thu hoạch, giá bán dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng/kg (tùy thời điểm). Tuy nhiên, theo ông Dân, mức giá này chỉ áp dụng cho những ruộng ớt ra quả sớm, sản lượng không nhiều. Giá cao như vậy cũng chỉ diễn ra trong vài ngày và không duy trì lâu.

Cánh đồng ớt ở xã Hoa Lộc. Ảnh: Lê Dương

Đến nay, do đã vào chính vụ nên giá bất ngờ giảm mạnh, chỉ còn từ 7.000 đến 10.000 đồng/kg.

“Cùng thời điểm này năm ngoái, ớt có giảm giá nhưng vẫn giữ ở mức 20.000 đến 25.000 đồng/kg. Với 2 sào ruộng ớt, mỗi vụ gia đình tôi thu về khoảng 40 triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn lãi gần một nửa. Tuy nhiên, với giá ớt như hiện nay thì chỉ đủ công”, ông Dân chia sẻ.

Bên cạnh ruộng ớt của ông Dân là ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Dân. Gia đình bà trồng gần 2 sào. Bà cho biết, từ trước đến nay, mức giá thu mua thấp nhất cũng khoảng 12.000 đến 15.000 đồng/kg. Chưa năm nào giá ớt lại thấp như năm nay.

Ông Dân cho biết ớt chính vụ có giá 7.000 đến 10.000 đồng/kg. Ảnh: Lê Dương

“Ớt chính vụ quả đẹp, nếu bứt cả cuống thì chỉ được 7.000 đồng/kg, còn bứt không cuống thì được thương lái mua với giá 10.000 đồng. Với mức giá này, 2 sào ruộng của gia đình tôi cần đến 3 người thu hoạch nhưng cũng chỉ đủ trả công”, bà Dân nói.

Theo cán bộ phụ trách nông nghiệp của Phòng Kinh tế xã Hoa Lộc, trên địa bàn xã có hơn 55ha trồng ớt vụ Đông. Giá ớt liên tục biến động và giảm rất mạnh, đặc biệt vào chính vụ.

“Đầu vụ, giá ớt trên 30.000 đồng, có thời điểm lên tới 60.000-80.000 đồng/kg. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá ớt chính vụ khoảng cũng còn được giá 15.000 đồng/kg, nhưng hiện chỉ còn 7.000-10.000 đồng/kg”, cán bộ Phòng Kinh tế cho hay.

Ớt đang chính vụ nên rất nhiều quả. Ảnh: Lê Dương

1kg ớt giá chỉ 7.000 đồng khiến người dân lo lắng. Ảnh: Lê Dương

Nguyên nhân giá ớt giảm sâu là do thị trường Trung Quốc. Trước đây, ớt chủ yếu liên kết xuất khẩu sang thị trường này, nhưng hiện nay Trung Quốc siết chặt yêu cầu về mã số vùng trồng. Chỉ những diện tích đáp ứng yêu cầu này mới được thu mua, còn lại phải tiêu thụ trong nước.

Trước đây, các doanh nghiệp thu mua ớt thường ký hợp đồng với giá cố định. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn trong xuất khẩu, họ chuyển sang thu mua theo giá thị trường, khiến giá cả lên xuống thất thường, phụ thuộc vào nhu cầu nội địa.

Mỗi năm toàn tỉnh Thanh Hóa gieo trồng từ 1.500-2.000ha ớt vụ Đông, sản lượng đạt hàng nghìn tấn, trở thành một trong những vùng trồng ớt lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.