Tính đến thời điểm sáng 9/3, theo ghi nhận của Coingecko giá đồng Pi đang ở mức gần 0,22 USD/Pi (tăng 3,9% so với ngày hôm qua), với giá trị vốn hoá thị trường vào khoảng 2,1 tỉ USD.

Theo thống kê trong một tuần qua giá Pi đã tăng nhẹ từ 0,167 USD – 0,2366 USD. Tuy nhiên, nếu tính ở thời điểm giá cao nhất là 2,99 USD hiện đồng tiền ảo này đang giảm 92,7%.

Giá đồng Pi tăng nhẹ trong một tuần qua. Ảnh chụp màn hình

Theo các nhà đầu tư, sở dĩ đồng Pi tăng nhẹ trong những ngày vừa qua là do sắp đến Ngày của Pi (Pi Day) vào 14/3 tới, nhiều người hy vọng đội ngũ làm đồng tiền ảo này sẽ có những cập nhật mới và giúp đồng Pi tăng giá trở lại.

“Tuy nhiên, đây có thể chỉ là động thái đầu cơ của các nhà đầu tư nhằm tạo fomo khiến giá tăng nhẹ chứ không phải là dài hơi, đơn cử là mức giá liên tục trồi sụt và đồng Pi khó bật trở lại mức giá trước đây như mọi người kỳ vọng”, anh Nguyễn Văn Thanh, một người đầu tư Pi tại TPHCM cho biết.

Nếu như trước đây, khi đồng tiền ảo Pi chưa được niêm yết trên các sàn mã hoá, việc bàn luận về đồng tiền này từng gây xôn xao trên các hội nhóm và thậm chí nhiều buổi offline đã được tổ chức tại Việt Nam, thì đến thời điểm hiện tại không còn được nhiều người quan tâm.

Nguyên nhân là sau khi niêm yết giá Pi, sau vài ngày ban đầu tăng đã sụt giảm một cách liên tục, cho đến thời điểm hiện tại đã mất hơn 90% giá trị.

Hiện nhiều nhóm Pi trên các nền tảng mạng xã hội hay OTT đã không có nhiều cập nhật thông tin mới, người dùng ít tương tác.

Một số nhóm còn hoạt động nhưng lượng tương tác cũng không nhiều, đa số là các bài đăng “lùa gà” và nhận được các phản hồi tiêu cực mang tính chỉ trích người đăng bài là chính.