Sau 6 năm duy trì thế hệ thứ 5, ngày 30/5, Hyundai Accent thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản có giá cả ở mức trung bình của phân khúc.

Trong đó, phiên bản số sàn có duy nhất một hạng tiêu chuẩn là Accent MT với giá 439 triệu đồng, giảm 33 triệu so với xe thế hệ cũ. Phiên bản số tự động có 3 hạng gồm: bản tiêu chuẩn Accent AT giá 489 triệu đồng, giảm 12 triệu đồng; bản đặc biệt Accent AT giá 529 triệu đồng, giảm 13 triệu đồng so với trước và phiên bản bổ sung mới hoàn toàn - bản cao cấp Accent AT có giá 569 triệu đồng.

Hyundai Accent thế hệ thứ 6 vừa ra mắt Việt Nam. Ảnh: Đình Quý

Như vậy, Hyundai Accent 2024 có mức giá tương đồng với đối thủ Toyota Vios (458-545 triệu đồng), nhưng bản cao cấp lại đắt hơn tới 24 triệu đồng so với bản cao nhất của Toyota Vios. Giá bán của Hyundai Accent chỉ đứng sau Honda City (559-609 triệu đồng), Nissan Almera (539-595 triệu đồng) và Mazda2 (408-572 triệu đồng); đắt hơn hơn Suzuki Ciaz (535 triệu đồng), Mitsubishi Attrage (380-490 triệu đồng) và Kia Soluto (386-462 triệu đồng).

Vì là thế hệ mới nên Hyundai Accent có sự thay đổi nhiều so với thế hệ cũ. Ngoại hình của Hyundai Accent 2024 bề thế với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm) và chiều dài cơ sở 2.670mm, lớn hơn hẳn Toyota Vios (4.425 x 1.730 x 1.475 (mm), chiều dài cơ sở 2.550mm), rộng và cao hơn Honda City (4.580 x 1.748 x 1.467 (mm), chiều dài cơ sở 2.600mm).

Với kích thước này, Accent 2024 sẽ có bán kính quay đầu lớn, giảm bớt sự linh hoạt khi chạy trong phố nhỏ như các đối thủ.

Ngoại hình Hyundai Accent thế hệ mới. Ảnh: Đình Quý.

Về trang bị ngoại thất, Hyundai Accent tương đồng với các mẫu sedan cỡ B khác khi đa phần đều dùng công nghệ đèn Full LED, gương chiếu hậu gập điện, mâm đúc ở bản cao cấp nhất.

Bên trong, Hyundai Accent thế hệ mới được thiết kế liền khối, sử dụng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, vô-lăng bọc da tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng. Bản cao cấp có thêm sạc không dây, lẫy chuyển số sau vô-lăng, khởi động xe từ xa.

Nếu so với đối thủ Toyota Vios ở bản cao cấp, mẫu xe Hàn có chất công nghệ hơn.

Nội thất Hyundai Accent 1.5AT cao cấp và Toyota Vios 1.5G CVT. Ảnh: Đình Quý, Ngô Minh.

Về sức mạnh, Hyundai Accent thế hệ thứ 6 dùng động cơ Smartstream G 1.5 thay cho động cơ 1.4 trên thế hệ cũ, sản sinh công suất cực đại 115 mã lực khi kết hợp hộp số vô cấp iVT. So với các đối thủ, mẫu xe Hàn có sức mạnh tương tương với Honda City, nhỉnh hơn Mazda2 (110 mã lực), Toyota Vios (106 mã lực), Nissan Almera (100 mã lực) và Suzuki Ciaz (91 mã lực).

Tuy nhiên, về mức tiêu thụ nhiên liệu, Hyundai Accent chạy hết 6,2 lít/100km, tốn xăng hơn đối thủ. Nhiều đối thủ khác tiết kiệm xăng hơn như: Suzuki Ciaz: 5,8 lít/100km, Toyota Vios: 5,78 lít/100km, Honda City: 5,6 lít/100km, Mazda2: 5,4 lít/100km, Nissan Almera: 5,2 lít/100km,...

Về trang bị an toàn, ở thế hệ mới, Hyundai Accent có nhiều tính năng tương tự như các mẫu xe đối thủ như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau,...

Hyundai Accent là mẫu xe có mặt từ rất sớm ở thị trường Việt vào năm 1994 và ngày càng trở nên phổ biến nhờ doanh số cao. Tháng 4/2024, mẫu xe đạt doanh số 848 chiếc, giảm 12,3% so với tháng 3, đứng thứ 5 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Tổng cộng 4 tháng đầu năm 2024, có 3.096 chiếc Hyundai Accent được bán ra thị trường, giảm tới 38% so với cùng kỳ 2023 nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Doanh số năm 2023 của Huyndai là 17.452 xe, đứng thứ 2 trên thị trường ô tô Việt.

Tuy nhiên, thế hệ cũ của Hyundai Accent vẫn không tránh khỏi những bệnh vặt được người dùng chia sẻ như vấn đề thước lái, phanh, cảm biến túi khí.

Để duy trì được vị thế hiện nay trong bối cảnh chuyển đổi xanh phương tiện giao thông, Hyundai Accent sẽ còn gặp thách thức không nhỏ đến từ các đối thủ xe điện giá rẻ và tiết kiệm chi phí vận hành.

