Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (23/3) ở mức 23.615 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.795 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.434 đồng/USD.

Hôm nay, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì tỷ giá mua tham khảo ở mức 23.450 đồng/USD, giá bán tham khảo vẫn ở mức 24.780 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng thương mại hôm nay (23/3) giảm khá mạnh, có ngân hàng giảm tới gần 100 đồng.

Giá USD đồng loạt lao dốc (Ảnh: Hoàng Hà)

Cụ thể, vào lúc 10h34' hôm nay (23/3), Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.320-23.690 đồng/USD, giảm 70 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Vietinbank sáng nay giao dịch USD ở mức giá 23.323 đồng/USD (mua vào) và 23.683 đồng/USD (bán ra), giảm 45 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước.

Còn Techcombank mua vào USD với giá 23.340 đồng, bán ra ở mức 23.690 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào sáng nay giảm 45 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.330-23.715 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 45 đồng ở cả hai chiều so với ngày 22/3.

Đáng chú ý, sáng nay, Eximbank niêm yết giá USD ở mức 23.270-23.660 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 90 đồng ở chiều mua vào và giảm 60 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Ở thị trường tự do, giá USD hôm nay cũng giảm mạnh khi giao dịch phổ biến quanh mức 23.500-23.570 đồng/USD (mua vào - bán ra). Như vậy, so với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giảm 80 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá USD hôm nay xuống mức thấp nhất trong gần 7 tuần sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo tăng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp trong vòng một năm qua trong nỗ lực kéo lạm phát đi xuống.

Vào lúc 11h09' hôm nay (23/3, giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - ở mức 102,12 điểm, giảm 0,22% so với phiên liền trước.