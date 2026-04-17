Giá vàng thế giới hôm nay 17/4/2026

Lúc 22h ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.792 USD/ounce, giảm 2 USD trong phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.812 USD/ounce.

Thị trường vàng quốc tế tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Lực mua trú ẩn suy yếu trước những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ.

Báo cáo từ Cục Dự trữ Liên bang khu vực Philadelphia cho thấy hoạt động sản xuất trong tháng 4 tăng mạnh. Chỉ số triển vọng kinh doanh đạt 26,7 điểm, cao hơn nhiều so với mức 18,1 của tháng trước và vượt xa dự báo. Dữ liệu này giúp xoa dịu lo ngại suy thoái, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản an toàn.

Thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 207.000 đơn, thấp hơn kỳ vọng. Điều này tiếp tục củng cố niềm tin vào sức khỏe nền kinh tế, khiến dòng tiền chưa quay lại mạnh mẽ với vàng.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố tiềm ẩn hỗ trợ giá vàng. Theo báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), xung đột tại Trung Đông được xem là nguồn gây bất ổn lớn đối với hoạt động kinh tế.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Fed, nhiều doanh nghiệp đang trì hoãn các quyết định về tuyển dụng, định giá và đầu tư do môi trường thiếu chắc chắn, khiến họ lựa chọn trạng thái chờ đợi và quan sát. Kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng ở mức nhẹ đến vừa phải tại hầu hết các khu vực, trong khi chi phí năng lượng và nhiên liệu tăng mạnh trên diện rộng.

Kinh tế Trung Quốc ghi nhận tín hiệu tích cực khi GDP quý I tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn kỳ vọng. Sản xuất công nghiệp tăng 5,7% trong tháng 3, trong khi xuất khẩu tiếp tục là động lực chính. Tiêu dùng nội địa và đầu tư tư nhân vẫn có dấu hiệu chững lại, tạo ra sự mất cân đối trong tăng trưởng.

Lạm phát khu vực Eurozone được điều chỉnh tăng lên 2,6% trong tháng 3, vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Áp lực giá gia tăng phần lớn đến từ chi phí năng lượng leo thang do tác động của xung đột địa chính trị.

Các thị trường bên ngoài cũng gây áp lực lên vàng. Giá dầu WTI duy trì quanh mức 92,5 USD/thùng, đồng USD giữ xu hướng tăng nhẹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 4,28%.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/4/2026

Chốt phiên giao dịch 16/4, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 167,7-171,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm liền trước, kết phiên ở mức 168,2-171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 168-170,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán so với phiên trước đó.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu rẻ hơn 2,5 triệu đồng chiều mua và hạ 2,3 triệu đồng chiều bán, giao dịch ở mức 167,5-170,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng kim loại quý đang thiếu động lực khi đồng USD duy trì sức mạnh và lợi suất trái phiếu ở mức cao. Ở góc độ kỹ thuật, vàng vẫn giữ được mốc hỗ trợ quan trọng 4.800 USD/ounce. Lực mua chủ yếu đến từ các nhà đầu tư ngắn hạn, trong khi dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát.

Giới phân tích cho rằng thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau những biến động mạnh do yếu tố địa chính trị và dòng tiền toàn cầu. Việc giá vàng giảm trong thời gian gần đây không phản ánh xu hướng suy yếu dài hạn, mà chủ yếu cho thấy vai trò đặc trưng của vàng như một tài sản thanh khoản trong bối cảnh bất ổn.

Theo các chuyên gia, trong những thời điểm căng thẳng, vàng thường bị bán ra để bù đắp các khoản lỗ ở các thị trường khác, đặc biệt khi nhu cầu tiền mặt tăng cao. Về dài hạn, kim loại quý này vẫn giữ vai trò là tài sản dự trữ chiến lược, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng tích trữ nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Triển vọng của vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu. Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực và chính sách tiền tệ duy trì thắt chặt, giá vàng có thể còn chịu áp lực trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu lạm phát duy trì ở mức cao hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng hoàn toàn có thể quay lại xu hướng tăng mạnh.