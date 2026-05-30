Giá vàng thế giới hôm nay 30/5/2026

Lúc 21h30 ngày 29/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.541 USD/ounce, tăng 44 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.532 USD/ounce.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Thu nhập cá nhân tháng 4 gần như không tăng, trong khi thu nhập khả dụng giảm 0,1%. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,5%, còn tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống 2,6%.

Chỉ số giá PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và tăng 3,3% theo năm. Các số liệu này cho thấy Fed vẫn chưa có nhiều dư địa để sớm hạ lãi suất.

Tâm điểm của thị trường vẫn là diễn biến tại eo biển Hormuz. Thay vì lo ngại căng thẳng leo thang, giới đầu tư hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được tiến triển mới trong đàm phán.

Theo thông tin từ giới chức hai nước, các bên đang hướng tới thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán hạt nhân mới, chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Kỳ vọng hạ nhiệt xung đột khiến giá dầu tiếp tục giảm mạnh. Dầu Brent lùi về quanh 91,5 USD/thùng, còn dầu WTI giảm xuống khoảng 87,6 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với đầu tháng 5.

Giá dầu giảm giúp hạ áp lực lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và hỗ trợ giá vàng. Đồng USD cũng suy yếu nhẹ, tạo thêm động lực cho kim loại quý.

Thị trường chứng khoán toàn cầu duy trì đà tích cực sau khi các chỉ số lớn của Mỹ lập đỉnh mới trong phiên trước đó. Dù áp lực lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt, thị trường vẫn kỳ vọng xu hướng giảm tốc sẽ rõ ràng hơn trong các tháng tới và triển vọng tăng trưởng của nhóm công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ hỗ trợ thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/5/2026

Chốt phiên giao dịch hôm qua 29/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn của Doji niêm yết cuối phiên ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.400-4.500 USD/ounce. Thị trường vẫn đang đánh giá tác động từ lạm phát, chính sách lãi suất của Fed và diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt và các dữ liệu kinh tế Mỹ suy yếu, kỳ vọng Fed giảm bớt lập trường cứng rắn có thể hỗ trợ vàng phục hồi trở lại.

Áp lực đối với vàng vẫn còn khá lớn khi đồng USD duy trì ở vùng cao và thị trường chưa loại trừ khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng cuối năm. Theo nhiều chuyên gia, vùng 4.370-4.400 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng, trong khi mốc 4.600 USD/ounce sẽ là vùng kháng cự mạnh cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng mới.

Dù giá vàng đang chịu áp lực giảm và đã xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý này vẫn chưa kết thúc.

Ông Tom Winmill, Giám đốc quản lý quỹ Midas Discovery Fund, nhận định các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn được duy trì, đặc biệt là xu hướng các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng mạnh trong bối cảnh niềm tin vào đồng USD suy giảm và xu hướng phi đô la hóa gia tăng trên toàn cầu.

Theo ông Winmill, lo ngại lạm phát kéo dài cùng tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể tạo môi trường thuận lợi cho vàng trong trung và dài hạn. Dù các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm cứng rắn với lạm phát, khả năng lãi suất thực tiếp tục ở mức thấp sẽ giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn do giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Ông Winmill cho rằng đợt điều chỉnh này chủ yếu mang tính ngắn hạn khi thị trường lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất. Về dài hạn, những rủi ro mang tính cấu trúc như nợ công tăng cao, bất ổn địa chính trị và nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Ông dự báo, sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, giá vàng có khả năng lấy lại đà tăng.