Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 25/8 giảm mạnh. Giá dầu Brent mất mốc 90 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 25/8, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 3,89%, còn 88,58 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 14/8. Tương tự, giá dầu WTI hạ 3,1%, về 82,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 13/8.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (26/8), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h34' ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 88,58 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 81 USD/thùng, giảm 1,65% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi xuống khi các nhà đầu tư không quá lo ngại trước chiến dịch trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ. Song ông Bessent không thông báo quốc gia nào sẽ là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt trên, thời điểm chúng có hiệu lực và cho biết Washington sẽ dành thời gian để các nước tuân thủ.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày mai. Ảnh: Nguyễn Huế

Giới phân tích cho rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế ít có khả năng làm gián đoạn nguồn cung dầu hơn so với việc xung đột quân sự leo thang.

Ông Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, đánh giá việc Mỹ chuyển từ các biện pháp quân sự sang gây sức ép kinh tế với Iran đã giúp giảm bớt lo ngại trên thị trường dầu mỏ. Theo ông, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ vừa công bố không nghiêm khắc như một số nhà giao dịch dự đoán trước đó.

Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ đối với Iran đã khôi phục kỳ vọng về khả năng hai nước nối lại đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Iran và Oman ngày 25/8 thông báo hai nước đã thảo luận về đề xuất mở “hành lang hàng hải chung tạm thời” qua eo biển Hormuz, đồng thời lên kế hoạch rà phá thủy lôi tại khu vực này.

Ritterbusch and Associates cho rằng việc giá dầu giảm mạnh trong phiên 25/8 là phản ứng quá mức của thị trường. Công ty này cảnh báo giá dầu có thể tăng trở lại nếu Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải công bố vào ngày 24/8 cho thấy chưa đầy 20 tàu chở hàng hóa đã đi qua eo biển Hormuz vào cuối tuần qua, trong bối cảnh các động thái phong tỏa từ phía Iran và Mỹ đang hạn chế lưu thông qua tuyến đường huyết mạch quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (27/8).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (26/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 20/8, giá xăng E5 RON92 tăng 598 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.833 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III cũng tăng 549 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.668 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel 0.05S tăng tới 1.310 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.543 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 933 đồng/kg, giá bán không cao hơn 17.689 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.