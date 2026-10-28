Giá xăng dầu hôm nay (28/10) trên thị trường thế giới giảm khi đàm phán tại Trung Đông xoa dịu lo ngại nguồn cung. Ở thị trường trong nước, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều mai.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 27/10 được điều chỉnh giảm nhưng vẫn neo ở gần mức cao nhất trong 6 tháng.

Chốt phiên giao dịch 27/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,67%, xuống còn 113,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,83%, kết phiên ở mức 99,9 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (28/10), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h39' ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 113,9 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 99,99 USD/thùng, tăng 0,09% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch 27/10 khi các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu.

Truyền thông nhà nước Iran cho hay, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tổ chức các cuộc đàm phán với các quan chức Iran tại Tehran vào ngày 26/10 nhằm mục đích giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông. Bốn nước đã nhất trí tiếp tục đàm phán nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngày 27/10, ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran, đã gặp Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Rezaei đàm phán với đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, ông Khamenei nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì các điều kiện của Tehran trong mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, triển vọng chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn chưa rõ ràng.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.

Ngày 27/10, Houthi tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, cơ sở lọc dầu lớn nhất nước này.

Theo các nhà phân tích, những cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Saudi Arabia cùng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng tại vùng Vịnh, tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu. Những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục là những yếu tố chi phối thị trường trong thời gian tới.

Ngân hàng UBS vừa đưa ra dự báo rằng giá dầu Brent sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, quanh 110 USD/thùng đến hết năm nay, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (29/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (28/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 1.238 đồng/kg, giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.