Giá xăng dầu hôm nay (3/10) trên thị trường quốc tế được điều chỉnh giảm ở phiên cuối tuần. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh từ ngày 1/10 theo hướng xăng tăng, dầu diesel giảm tới gần 800 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (2/10) quay đầu giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 2/10, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 102,3 USD/thùng, giảm 0,06% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 91,11 USD/thùng, hạ 1,9%.

Nhưng tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên cuối tuần sau khi các lãnh đạo châu Âu nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm dầu diesel từ các kho dự trữ, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, châu Âu đã đồng ý giải phóng một lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo Mỹ có thể áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng trong tuần này. Ảnh: Thạch Thảo

Chính phủ các nước châu Âu đã đưa ra quyết định sau khi thảo luận đề xuất của Pháp, trong đó châu Âu sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, đồng thời các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Theo đề xuất này, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng dầu diesel dự trữ trong vòng 20 ngày.

Điện Élysée cho hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Nhưng chưa rõ các nước G7 có thống nhất về khối lượng nhiên liệu được giải phóng hay không.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa của Capital Economics, nhận định việc tiếp tục xả kho dự trữ dầu có thể đủ để đưa thị trường quay trở lại trạng thái dư cung nhẹ, nếu đà phục hồi nguồn cung từ Trung Đông được duy trì.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (3/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 1/10, giá bán của các loại xăng được điều chỉnh tăng còn giá dầu diesel giảm so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.