Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 6/8 quay đầu tăng sau khi giảm mạnh vào các phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 6/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,83%, lên mức 82,49 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 2,75%, giao dịch ở mức 77,29 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (7/8), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h39' ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 82,49 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 78,08 USD/thùng, tăng 1,02% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi xuất hiện thông tin một ủy ban của Quốc hội Iran đang xem xét dự luật cấm tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là thù địch đi qua eo biển Hormuz. Dự luật này cũng đề xuất mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với các trường hợp vi phạm.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đề xuất này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cung cấp hàng ngày trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng chịu tác động khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của lực lượng Saudi Arabia tại 2 tỉnh Marib và Hadramout.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin, Iran đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh rằng nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ nước này thì Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trên khắp khu vực.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy xuất khẩu dầu thô và dầu ngưng tụ của các quốc gia vùng Vịnh trong tháng 7 nhìn chung không thay đổi nhiều so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi chiến sự bùng phát.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (6/8).

Theo đó, giá bán của các loại xăng dầu tại kỳ điều hành 6/8 đều được điều chỉnh giảm so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít xăng sinh học, đồng thời không trích lập Quỹ với dầu diesel và dầu mazut.