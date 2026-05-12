Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 do UBND tỉnh tổ chức chiều tối 11/5.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 diễn ra trên sân vận động Pleiku với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc Tây Nguyên hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Vỹ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết Festival Bóng đá trẻ Quốc tế - Gia Lai 2026 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo ông Tuấn, việc giải đấu quy tụ nhiều đội bóng trẻ hàng đầu trong nước và quốc tế là minh chứng cho khát vọng vươn lên, hội nhập và khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh một Gia Lai an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và đầy tiềm năng phát triển du lịch, thể thao.

Festival quy tụ 12 đội bóng trong nước và quốc tế tham gia. Ảnh: Hà Ngọc Chính

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là “ngôn ngữ chung” kết nối mọi người, khơi dậy tinh thần đồng đội, ý chí chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Đối với các cầu thủ U14, giải đấu là cơ hội quý giá để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ trở thành những ngôi sao bóng đá trong tương lai.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng Festival sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và tạo ra các sản phẩm du lịch thể thao đặc sắc cho Gia Lai.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển bước vào tranh tài. Ảnh: Minh Vỹ

Theo ban tổ chức, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở từng bảng trên sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Những đội còn lại thi đấu phân hạng.

Giải đấu được tổ chức theo thể thức sân 11 người, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Tổng giá trị giải thưởng của giải hơn 40.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Giải đấu được tổ chức từ ngày 11 - 15/5, với sự góp mặt của 7 đội bóng quốc tế và 5 đội bóng trong nước. Theo Ban tổ chức, ngoài việc được vào cổng miễn phí, Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều phần quà như: áo thun, móc khóa có hình linh vật voi và cá voi tượng trưng cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 để tặng khán giả.

Festival Bóng đá quốc tế năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành “cú hích” thúc đẩy du lịch Gia Lai phát triển. Trong khuôn khổ giải đấu, nhiều hoạt động bên lề như: Tham quan danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực Tây Nguyên, chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ được tổ chức dành cho các đoàn vận động viên và du khách.

Hà Nam - An Nhiên