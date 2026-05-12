Ngưng tiếc nuối

Trận thua trước U17 Hàn Quốc chắc chắn để lại rất nhiều tiếc nuối cho U17 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ đã có lúc ở rất gần chiến thắng lịch sử sau bàn mở tỷ số của Sỹ Bách, cũng như đứng trước cơ hội lớn giành vé dự U17 World Cup sớm một lượt trận.

Nhưng vài khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự đã khiến mọi nỗ lực của thầy trò HLV Roland sụp đổ trong những phút cuối cùng. Thất bại ấy đau, bởi U17 Việt Nam không quá lép vế hoàn toàn trước một đối thủ hàng đầu châu lục.

U17 Việt Nam cần trở lại sau thất bại đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc

Tuy nhiên, đây không phải là lúc thầy trò HLV Roland dằn vặt hay nhận những lời chỉ trích về mặt chiến thuật. Tất cả điều đó cần phải được gạt sang một bên, bởi U17 Việt Nam không có thời gian để ngoảnh lại phía sau khi trận đấu với U17 UAE đã cận kề.

Nói cách khác, nỗi buồn thất bại cần được chuyển hóa thành sự quyết tâm. Thay vì nhìn vào 4 bàn thua, hãy nhìn vào 80 phút các học trò của HLV Roland đã chơi sòng phẳng, khiến đội bóng trẻ xứ Kim chi phải lúng túng.

Tất cả những điều tiếc nuối, dằn vặt… bắt buộc phải dừng lại để hướng đến “trận chung kết” với U17 UAE.

Phải tự quyết

Về lý thuyết, cánh cửa đi tiếp của U17 Việt Nam vẫn khá rộng. Chỉ cần không thua U17 UAE ở lượt trận cuối, đồng thời Yemen không thắng U17 Hàn Quốc, đội bóng của HLV Roland vẫn có thể giành vé dự U17 World Cup.

Nhưng điều quan trọng là U17 Việt Nam không được bước vào trận đấu với tư tưởng cầu hòa hay chờ đợi may mắn từ kết quả ở sân bên kia. Bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ, và khi chơi với tâm lý chỉ cần “đủ”, rất dễ tự đẩy mình vào thế bị động.

Các học trò của HLV Roland nên nắm quyền tự quyết thay vì chờ vào kết quả các trận đấu khác

Bài học từ trận thua U17 Hàn Quốc vẫn còn nguyên giá trị. Khi lùi quá sâu để bảo vệ thành quả, U17 Việt Nam đánh mất sự chủ động và cuối cùng phải trả giá. Vì thế trước U17 UAE, đội bóng áo đỏ cần trở lại là chính mình thay vì tiếp tục toan tính quá nhiều.

Điều đáng kỳ vọng là khả năng chơi tấn công của lứa U17 Việt Nam đã được chứng minh suốt hơn 2 năm qua. Đó là tập thể không chỉ biết phòng ngự phản công, mà còn có thể kiểm soát bóng, tổ chức pressing và tạo sức ép lên đối thủ khi cần thiết.

Nếu chơi đúng với năng lực, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới chiến thắng thay vì chỉ nhắm tới một kết quả hòa an toàn. Trong bóng đá, đôi khi cách tốt nhất để bảo vệ cơ hội là chủ động giành lấy nó.

Tấm vé dự U17 World Cup vẫn nằm trong tầm tay U17 Việt Nam, nhưng để chắc chắn nắm được nó, buộc thầy trò HLV Roland chứng tỏ bản lĩnh và đứng lên sau thất bại khá đáng tiếc trước U17 Hàn Quốc.

