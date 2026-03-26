Theo công bố của BTC giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 Cúp THACO, giải đấu quy tụ 6 đội bóng, tranh tài từ ngày 28/3 đến 5/4 trên SVĐ Trường Đại học Nha Trang.

Nhà báo Hải Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên. Ảnh: X.N

Sáu đội bóng dự giải gồm 2 đội bóng sinh viên Việt Nam: ĐH Thủy Lợi và chủ nhà ĐH Nha Trang, 4 đội bóng sinh viên Đông Nam Á gồm ĐH Svay Rieng (Campuchia), Trường ĐH Lào, Trường ĐH Quốc gia Malaysia,và Trường ĐH Quốc gia Singapore.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế lần II – 2026. Ảnh: X.N

Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Nhà báo Hải Thành, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, cho biết Ban tổ chức kỳ vọng mùa giải quốc tế lần thứ hai này tiếp tục là màn trình diễn bóng đá đỉnh cao, góp phần tạo sự gắn kết giữa các trường đại học cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Trường ĐH Nha Trang (áo xanh) chủ nhà của giải TNSV quốc tế 2026 tại Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: Bá Duy