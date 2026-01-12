Lễ khai mạc vòng loại khu vực phía Bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam- Cup Thaco 2026 diễn ra chiều 12/1. Đây là giải đấu chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG.

Lễ khai mạc vòng loại phía Bắc diễn ra vào chiều 12/1.

Vòng loại phía Bắc có 12 đội bóng tham dự, chia thành 3 nhóm đấu A, B, C. Các đội bóng ở từng nhóm thi đấu vòng tròn một lượt, 3 đội xếp nhất ở 3 nhóm đấu giành quyền dự VCK.

Theo BTC, năm nay, giải thu hút 60 đội bóng tham dự, trong đó 59 đội thi đấu ở 4 khu vực, và Trường ĐH Nha Trang, đội chủ nhà vòng chung kết được đặc cách vào thẳng vòng chung kết, tranh chức vô địch. Riêng tại khu vực phía Bắc, số lượng đội năm nay tăng lên 12 đội.

Giải đấu hứa hẹn thành công.

Đội vô địch nhận cúp, bảng danh vị, HCV và phần thưởng 300 triệu đồng; đội Á quân nhận 150 triệu đồng; 2 đội đồng hạng ba nhận 70 triệu đồng; đội đoạt giải phong cách nhận 40 triệu đồng. Sau khi kết thúc VCK, BTC tiếp tục tổ chức giải bóng đá TNSV quốc tế 2026.