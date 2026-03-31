Mùa giải năm nay khởi tranh từ tháng 5 tới, tiếp tục với thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách, với sự góp mặt của 6 đội bóng bao gồm Hanoi Buffaloes – đương kim vô địch, Nha Trang Dolphins – á quân, Danang Dragons, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish.

VBA hợp tác chiến lược toàn diện với FPT Play trong 5 mùa giải liên tiếp, từ 2026-2030

Mùa giải hứa hẹn sẽ tiếp tục mang bầu không khí bóng rổ rực lửa đến nhiều điểm cầu người hâm mộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao đỉnh cao tại các thành phố lớn.

Để đưa bóng rổ đến gần hơn nữa với khán giả trẻ trên cả nước, VBA công bố hợp tác chiến lược toàn diện với FPT Play khi để đơn vị này giữ vai trò sản xuất và phát sóng tất cả các trận VBA trong 5 mùa liên tiếp, từ 2026-2030.

VBA là giải thể thao được FPT Play ‘phủ sóng’ dài hơi tiếp theo, sau khi công bố chính thức sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh từ 1/1/2026 đến hết mùa giải 2030/31.