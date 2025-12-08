Thông báo từ FPT Play cho biết, đơn này chính thức nắm giữ bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam từ ngày 1/1/2026, với thời hạn kéo dài từ giữa mùa 2025/26 đến hết mùa 2030/31.

Việc sở hữu gói bản quyền này giúp khán giả Việt Nam tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ người xem toàn cầu, không gián đoạn thưởng thức hàng nghìn trận cầu đỉnh cao.

Người hâm mộ Việt Nam được theo dõi trực tiếp Ngoại hạng Anh - Ảnh: Premier League

Theo đó, FPT Play sẽ phát sóng gần 200 trận của mùa giải 2025/26 và hơn 1.900 trận trong 5 mùa tiếp theo. Tất cả các trận đấu được trình chiếu trên đa nền tảng với bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu theo dõi linh hoạt của khán giả.

Đặc biệt, nhiều trận sẽ được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K, mang đến trải nghiệm xem sống động và chân thực hơn cho người xem.

Sở hữu bản quyền Premier League đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng tầm nội dung thể thao của nhà đài này.

Bên cạnh phát sóng trực tiếp, nền tảng này dự kiến mở rộng hệ sinh thái chương trình đồng hành như phân tích chiến thuật, talkshow, hậu trường…, nhằm đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.