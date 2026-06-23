Một chuẩn sống riêng - Đặc quyền lựa chọn cách tận hưởng

Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu nghỉ dưỡng, cách nhìn về một sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc này cũng có nhiều khác biệt so với trước đây. Một sản phẩm nghỉ dưỡng hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn phải đủ linh hoạt để mỗi người có thể lựa chọn cho mình một cách trải nghiệm phù hợp, phá bỏ mọi giới hạn hay khuôn mẫu cố định.

Vega Alora Residences được phát triển theo triết lý "A life, your way", hướng tới một chuẩn sống riêng giữa hệ sinh thái Vega City. Ảnh phối cảnh

Trong quá trình phát triển Vega Alora Residences, KDI Group lựa chọn tiếp cận dự án từ nhu cầu của người sử dụng thay vì chỉ tập trung vào công trình hay tiện ích đơn lẻ. Sau khi từng bước hình thành hệ sinh thái của Vega City với văn hóa, nghệ thuật, nghỉ dưỡng và các hoạt động trải nghiệm đang vận hành thực tế, Vega Alora Residences được kiến tạo từ một triết lý xuyên suốt mang tên "A life, your way".

"A life, your way" không hướng đến một “công thức” nghỉ dưỡng cố định, mà mở ra nhiều khả năng tận hưởng khác nhau, nhấn mạnh quyền lựa chọn của mỗi người: lựa chọn thời điểm trở lại, lựa chọn cách nghỉ ngơi, lựa chọn cách kết nối với điểm đến và tận hưởng không gian theo nhịp điệu của riêng mình.

Từ mô hình sản phẩm, vị trí, thiết kế cho tới cách tổ chức không gian và trải nghiệm, tất cả đều được xây dựng để hiện thực hóa triết lý ấy. Và đó cũng là những giá trị đang từng bước tạo nên bản sắc riêng của Vega Alora Residences trong hệ sinh thái Vega City.

Những giá trị hiện thực hóa triết lý "A life, your way"

Mô hình Flex Home: Linh hoạt trong cách tận hưởng

Một trong những giá trị cốt lõi của Vega Alora Residences nằm ở mô hình Flex Home - mô hình được phát triển để đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Sự linh hoạt ấy cho phép mỗi kỳ mang một ý nghĩa riêng.

Vega Alora Residences cân bằng giữa không gian riêng tư và nhịp sống sôi động của điểm đến. Ảnh phối cảnh

Thay vì định sẵn một cách tận hưởng, Flex Home mở ra nhiều lựa chọn để mỗi người chủ động quyết định cách sử dụng không gian theo nhu cầu của mình ở từng thời điểm.

Giá trị kép từ vị trí: Kết nối điểm đến, giữ trọn khoảng riêng

Tọa lạc ngay trung tâm Vega City, phân khu Vega Alora Residences kết nối trực tiếp với hệ sinh thái văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí đang vận hành mỗi ngày. Chỉ trong vài phút, người lưu trú có thể hòa mình vào những hoạt động của điểm đến, tận hưởng một đêm diễn tại Nhà hát Đó, dạo bước trên quảng trường biển hay khám phá chuỗi tiện ích đã hiện hữu.

Nằm tại tọa độ mũi vịnh với biển, núi Cô Tiên và đèo Lương Sơn bao quanh, Vega Alora Residences vẫn giữ được “khoảng lùi” cần thiết để mỗi kỳ nghỉ không bị cuốn vào nhịp sống đô thị. Thiên nhiên trở thành lớp đệm giúp không gian luôn thông thoáng, riêng tư và đủ tĩnh lặng để tái tạo năng lượng. Chính sự chuyển tiếp tự nhiên giữa hai trạng thái ấy tạo nên giá trị khác biệt của vị trí Vega Alora Residences.

Vega Alora Residences mang đến nhiều cách tận hưởng nghỉ dưỡng theo nhu cầu của mỗi người. Ảnh phối cảnh

Thiết kế mở: Đưa thiên nhiên vào không gian nghỉ dưỡng

Không gian tại Vega Alora Residences được phát triển theo triết lý kiến trúc mở, nơi ranh giới giữa bên trong và bên ngoài được thu hẹp để thiên nhiên hiện diện trong từng góc nhỏ căn hộ. Hệ thống ban công rộng cùng thiết kế tối ưu tầm nhìn giúp phần lớn các căn hộ hướng trực diện ra vịnh Nha Trang, đồng thời bao quát núi Cô Tiên và đèo Lương Sơn.

Một cộng đồng cùng chia sẻ tinh thần kết nối

"A life, your way" không chỉ nói về không gian, mà còn hướng tới những con người cùng tạo nên bản sắc của một điểm đến.

Vega Alora Residences được phát triển dành cho những người yêu thích phong cách nghỉ dưỡng hiện đại, đề cao sự kết nối, tính linh hoạt và những giá trị sống giàu cảm hứng. Không chỉ là nơi lưu trú trong mỗi kỳ nghỉ, Vega Alora Residences hướng tới việc kiến tạo một môi trường nơi mỗi lần trở lại đều mở ra những góc nhìn mới, những mối kết nối mới và cảm giác gắn bó với điểm đến theo cách rất riêng.

Nếu Vega City mang đến một hệ sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa và giải trí đang hiện hữu bên vịnh Bắc Nha Trang thì Vega Alora Residences được phát triển để mỗi người có thể tiếp cận và tận hưởng hệ sinh thái ấy theo nhịp điệu của riêng mình. Không bị giới hạn bởi một khuôn mẫu nghỉ dưỡng cố định, mỗi lần trở lại đều có thể mang đến những cảm xúc khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu và từng thời điểm. Đó cũng là bản sắc mà Vega Alora Residences đang từng bước hình thành trong hệ sinh thái Vega City.

Thu Loan