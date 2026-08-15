Giống như những chiếc đồng hồ cao cấp “haute horlogerie” hay siêu xe dòng Rolls-Royce được sản xuất số lượng giới hạn, penthouse luôn được định vị là siêu phẩm bất động sản “may đo” riêng cho tầng lớp tinh hoa với nguồn cung “nhỏ giọt”. Tại phía nam trung tâm Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group phát triển 132 căn penthouse, thuộc ba tổ hợp căn hộ Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower. Chính sự hữu hạn tạo nên sức hút đặc biệt, khẳng định tuyên ngôn về phong cách sống và vị thế chủ sở hữu.

Bộ sưu tập penthouse mang thương hiệu Sun Group tọa lạc tại các vị trí đắc địa của khu vực Nam trung tâm Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Sun Property

Không gian sống thượng lưu

Không chỉ khan hiếm, 132 căn penthouse mang thương hiệu Sun Group còn gây ấn tượng nhờ chiều cao trần lên tới 7m, cho phép chủ nhân dễ dàng thiết kế thành những căn hộ loft hoặc duplex hai tầng. Với tiêu chuẩn bàn giao thô, Sun Group trao toàn quyền hoàn thiện không gian sống cho chủ nhân.

Trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng tại “biệt thự trên mây” sẽ do mỗi chủ nhân tùy biến, từ phong cách tối giản đương đại, resort nhiệt đới đến những không gian nghệ thuật giàu tính cá nhân, hay phân định giữa tầng sinh hoạt, tiếp khách rộng mở và tầng nghỉ ngơi riêng tư phía trên... Đây là lí do để mỗi căn hộ là một tác phẩm độc bản, khẳng định phong cách sống, gu thẩm mỹ và sự tinh tế.

Giá trị của penthouse cũng được nâng tầm bởi hệ tiện ích đẳng cấp tại cả ba tổ hợp căn hộ. Từ hồ bơi, gym, spa, khu co-working, lounge cộng đồng đến những tiện ích như Jjimjilbang chuẩn Hàn tại Cora Tower hay hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe đậm chất wellness tại Spana Tower và S-Light Tower..., tất cả tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêng tư, nơi chủ nhân có thể tận hưởng dịch vụ chất lượng quốc tế ngay trong chính nội khu.

Chủ nhân penthouse hưởng trọn hệ tiện tiện ích nội khu đẳng cấp quốc tế từ các tổ hợp căn hộ. Ảnh minh họa: Sun Property

Tầm nhìn 360 độ mãn nhãn

Tại tầng cao nhất của mỗi tòa tháp căn hộ, mọi giới hạn về tầm nhìn gần như được xóa bỏ. Từ những siêu phẩm penthouse tại Cora Tower, Spana Tower và S-Light Tower, chủ nhân thu trọn vào tầm mắt bức tranh đa tầng của Nam trung tâm Đà Nẵng. Đó là sắc màu phố thị; là dòng chảy hiền hòa của sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa và sông Hàn; là những dãy núi trùng điệp phía Tây hay biển xanh phía Đông tạo nên “bức họa” panorama hiếm có.

Mỗi dự án sở hữu đặc quyền riêng về tầm nhìn. S-Light Tower nổi bật với lợi thế ba mặt giáp sông và vị trí lý tưởng để chiêm ngưỡng Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF. Spana Tower ôm trọn khung cảnh hợp lưu giữa hai dòng Cẩm Lệ và Đô Tỏa ngay chân cầu Hòa Xuân. Trong khi đó, Cora Tower mở ra góc nhìn bao quát hướng về công viên ven sông quy mô bậc nhất miền Trung, biển Mỹ Khê và danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tầm nhìn ôm trọn thiên nhiên Đà thành là đặc quyền của những căn penthouse. Ảnh minh họa: Sun Property

Ở độ cao ấy, nhịp sống đô thị dường như chậm lại, nhường chỗ cho sự riêng tư. Không gian trở nên khoáng đạt giữa thiên nhiên nhưng vẫn kết nối trọn vẹn với trung tâm thành phố.

Tài sản truyền đời

Trong phân khúc bất động sản cao cấp, những “siêu phẩm” được đánh giá bằng khả năng bảo lưu giá trị qua nhiều thế hệ, món tài sản bền vững truyền đời. 132 căn penthouse của Sun Group được phát triển theo tinh thần ấy. Giá trị không chỉ đến từ vị trí trên tầng cao nhất, thiết kế khác biệt hay nguồn cung hữu hạn, mà còn nằm ở tính “trường tồn”.

Nam trung tâm Đà Nẵng được đánh giá là “tọa độ vàng” an cư và đầu tư. Ảnh: Ánh Dương

Với giới đầu tư sành sỏi, penthouse tại Nam trung tâm Đà Nẵng còn là món tài sản tạo dòng tiền, dễ dàng khai thác cho thuê khi tọa lạc tại tâm điểm an cư mới của thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam. Tại đây, hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư, hệ sinh thái thương mại, giáo dục và dịch vụ từng bước hoàn thiện với những mảnh ghép quan trọng như trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất miền Trung; sân vận động Chi Lăng (sân vận động Hòa Xuân cũ); công viên Hyde Park rộng 50ha và hệ thống trường phổ thông liên cấp chất lượng cao Edison Schools do Sun Group phát triển tại KĐT Sun Riverpolis, phường Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn cũ); cùng nhiều trường đại học khác.

Sức hút mới của khu vực này đang khiến cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và người nước ngoài lựa chọn để sống lâu dài. Đây là nhóm khách không chỉ tìm kiếm căn hộ tiện nghi, mà còn sẵn sàng chi trả cao cho những trải nghiệm sống tương xứng vị thế. Penthouse vì thế trở thành lựa chọn hiếm hoi đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất và sở hữu dư địa tăng giá theo nhịp phát triển đô thị.

Bộ sưu tập 132 penthouse có tiềm năng cho thuê tốt khi tọa lạc tại tâm điểm an cư mới của Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

“Mỗi căn penthouse đều đáp ứng yêu cầu mà giới thượng lưu luôn tìm kiếm: nguồn cung hữu hạn, không gian sống khác biệt, tầm nhìn triệu đô, giá trị truyền đời và khả năng khai thác bền vững”, đại diện Sun Property nhận định.

Hiện chủ đầu tư đang áp dụng chính sách linh hoạt như thanh toán 70% nhận nhà; đồng thời hỗ trợ lãi suất 24 tháng, thanh toán giãn tiến độ lên đến 48 tháng giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận dòng sản phẩm hữu hạn này.

Lệ Thanh