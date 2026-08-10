Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả giám sát việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, công bố danh mục quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn với hàng loạt dự án có diện tích từ vài chục đến hơn 150ha, được quy hoạch tại nhiều cửa ngõ của Thủ đô.

Theo danh mục, khu nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất được đề xuất tại khu đô thị Hòa Lạc (phân khu HL4), thuộc địa bàn huyện Thạch Thất và Quốc Oai (cũ), với diện tích khoảng 157ha, trong đó quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 108ha. Khu vực này được định hướng phục vụ khoảng 31.180 người, tổng diện tích sàn nhà ở từ 600.200-779.500m2.

Một dự án quy mô lớn khác được quy hoạch tại xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (cũ), rộng 127ha, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 17.250 người, tổng diện tích sàn gần 585.000m2. Quy hoạch chung Thủ đô điều chỉnh đến năm 2045 cơ bản giữ nguyên định hướng phát triển khu vực này.

Tại Quốc Oai, khu nhà ở xã hội thuộc phân khu đô thị Hòa Lạc (HL6) có quy mô 78ha, trong đó khoảng 52ha là đất xây dựng nhà ở mới. Dự án được quy hoạch phục vụ gần 19.800 người, với hơn 1 triệu m2 sàn xây dựng.

Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: N.Hải

Ở phía Nam Thủ đô, khu nhà ở xã hội tại Đại Áng (huyện Thanh Trì cũ) và Khánh Hà (huyện Thường Tín cũ), với diện tích khoảng 105ha. Theo phương án nghiên cứu điều chỉnh, quy mô dân số dự kiến tăng lên hơn 13.200 người, tổng diện tích sàn khoảng 337.500m2.

Khu vực Đông Anh tiếp tục được quy hoạch thêm dự án nhà ở xã hội tại Mai Lâm với diện tích khoảng 10,7ha, quy mô dân số gần 4.800 người, tổng diện tích sàn hơn 77.600m2.

Đáng chú ý, trên địa bàn huyện Gia Lâm (cũ) được đề xuất hai dự án lớn. Trong đó, khu đất đối ứng dọc tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên có diện tích 63ha, phần dành cho nhà ở xã hội khoảng 58ha, dự kiến đáp ứng gần 18.900 người với khoảng 650.000m2 sàn căn hộ.

Bên cạnh đó là khu nhà ở xã hội Đặng Xá - Cổ Bi rộng 19ha, quy mô hơn 10.800 người, tổng diện tích sàn hơn 271.000m2.

Tại Hà Đông, thành phố cũng nghiên cứu phát triển khu nhà ở xã hội rộng hơn 105ha, với tổng diện tích sàn khoảng 525.000m2.

Ngoài các đại dự án kể trên, danh mục còn xuất hiện nhiều khu nhà ở xã hội tại Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Oai và Sơn Tây.

Tại huyện Mê Linh (cũ), khu đất ở thị trấn Quang Minh có diện tích 12,9ha, dự kiến phát triển khoảng 141.600m2 sàn căn hộ.

Tại huyện Sóc Sơn (cũ) được quy hoạch nhiều khu nhà ở xã hội tại Tiên Dược, Mai Đình, Đức Hòa và Tân Dân. Đáng chú ý, khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn tại xã Tân Dân có quy mô 30ha, trong đó khoảng 9ha là đất nhà ở xã hội, dự kiến đáp ứng từ 12.000-25.000 người với khoảng 300.000m2 sàn căn hộ.

Trong khi đó, huyện Thanh Oai (cũ) được đề xuất hai khu nhà ở xã hội tại xã Bích Hòa với diện tích khoảng 1,9ha và 20ha.

Tại Sơn Tây (cũ), khu đất rộng 10,85ha ở phường Viên Sơn cũng được xác định là quỹ đất 20% bàn giao cho thành phố để phát triển nhà ở xã hội tập trung.

Danh mục quỹ đất này được xây dựng trên cơ sở rà soát các quy hoạch hiện hành và định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây sẽ là cơ sở để thành phố từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân trên địa bàn.

Danh mục quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn tại Hà Nội: