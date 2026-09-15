Dự án hưởng lợi trọn vẹn từ hạ tầng giao thông Nam Rạch Chiếc và hệ sinh thái tiện ích tích hợp của đại đô thị Palm City.

Trong hành trình phát triển của TP.HCM về phía đông, Nam Rạch Chiếc đang từng bước định hình diện mạo của một khu đô thị hiện đại, nơi hạ tầng giao thông, không gian công cộng và nhu cầu về một chuẩn sống chất lượng cùng hội tụ. Giữa nhịp chuyển mình đó, Palm River ra mắt như một dấu ấn mới của đô thị sinh thái ven sông, kiến tạo không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên, tiện ích và nhịp sống năng động của thành phố.

Khi dòng sông kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị

Palm River là phân khu căn hộ ven sông mới thuộc đại đô thị Palm City, do Hướng Việt Properties phát triển. Dự án tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM, trong tổng thể khu đô thị Nam Rạch Chiếc - vị trí thừa hưởng lợi thế kết nối đến các trục giao thông trọng điểm, Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, khu thể thao Nam Rạch Chiếc và hệ tiện ích hiện hữu của khu đông.

Palm River - không gian sống tái tạo năng lượng bên dòng sông. Ảnh phối cảnh

Điểm khác biệt làm nên sức hút của Palm River nằm ở lợi thế cảnh quan sông nước. Palm City sở hữu gần 3km tiếp giáp sông, trong đó Palm River là phân khu có mặt tiếp giáp sông dài nhất. Không gian mặt nước, mảng xanh và kiến trúc được quy hoạch đồng bộ, tạo nên một khoảng lùi riêng tư, đưa thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống thường nhật.

Trên quỹ đất 1,9ha, Palm River được phát triển gồm bốn tòa tháp cao 36 tầng nổi và hai tầng hầm. Mật độ xây dựng khoảng 40%, đồng nghĩa gần 60% diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Đây là tỷ lệ đáng chú ý trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại khu vực gần trung tâm ngày càng trở nên hữu hạn.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, các tòa tháp được bố trí nhằm tối ưu tầm nhìn hướng sông, ánh sáng tự nhiên và khả năng đón gió. Phần lớn căn hộ là căn góc, sở hữu hai mặt thoáng; mỗi tầng chỉ có từ 4 - 6 căn hộ, cùng hệ thống 4 - 5 thang máy mỗi tháp. Cách tổ chức không gian này không chỉ gia tăng tính riêng tư mà còn hướng đến trải nghiệm sống thoáng đãng, an yên và biệt lập cho cộng đồng cư dân.

Nếu thiên nhiên là nền tảng của Palm River, thì hệ tiện ích chính là mảnh ghép hoàn thiện một phong cách sống nghỉ dưỡng giữa đô thị. Dự án phát triển hơn 68 tiện ích theo định hướng “tái tạo năng lượng”, kết hợp hài hòa giữa vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Sky Onsen, hồ ngâm lạnh, hồ bơi dài 70m, hồ bơi vô cực, Private Spa, Sky Yoga Deck, Sky Gym & Pilates, Golf mô phỏng, Clubhouse và đài ngắm cảnh trên cao… tạo nên hành trình trải nghiệm đa tầng cho cư dân ở mọi độ tuổi.

Palm River - nơi thiên nhiên, tiện ích và nhịp sống đô thị giao hòa

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tận hưởng, Palm River còn thừa hưởng hệ sinh thái đã và đang hoàn thiện của Palm City. Theo định hướng phát triển, toàn khu là một đô thị đa chức năng, tích hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn phòng và không gian công cộng. Công viên ven sông gần 3km, hệ thống công viên nội khu, trung tâm thể thao - chăm sóc sức khỏe và mạng lưới đường nội khu sẽ tiếp tục bổ sung giá trị sử dụng thực cho cộng đồng cư dân.

Sở hữu 2,7 km bờ sông tự nhiên, mảng xanh rộng lớn giúp chỉ số không khí (AQI) luôn duy trì ở mức tốt, Palm River còn thừa hưởng hệ tiện ích biệt lập và đa dạng. Ảnh phối cảnh

Về kết nối, Palm River hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào khai thác. Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, mà còn góp phần mở rộng tiềm năng gia tăng giá trị của bất động sản tại Nam Rạch Chiếc trong dài hạn.

Đông Tây Land đồng hành cùng Palm River

Đồng hành phân phối phân khu Palm River, Đông Tây Land kỳ vọng mang đến thế mạnh của một đơn vị có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trọng điểm trên cả nước. Với danh mục hơn 100 dự án trải dài từ Bắc chí Nam, hệ thống kinh doanh rộng khắp, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và năng lực truyền thông - tiếp thị tích hợp, Đông Tây Land có khả năng tiếp cận đúng nhóm khách hàng, truyền tải chính xác giá trị sản phẩm và tạo lực đẩy hiệu quả cho dự án.

Đông Tây Land đồng hành cùng Palm River chinh phục thị trường bất động sản ven sông. Ảnh: Đông Tây Land

Tại Palm River, Đông Tây Land không chỉ hướng đến vai trò phân phối, mà còn đặt trọng tâm vào chất lượng tư vấn. Mỗi chuyên viên kinh doanh được trang bị kiến thức toàn diện về quy hoạch Palm City, ưu thế vị trí, giá trị cảnh quan ven sông, hệ tiện ích và tiềm năng phát triển của khu vực. Qua đó, khách hàng có thể tiếp cận thông tin minh bạch, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu an cư hoặc chiến lược tích sản dài hạn.

Đông Tây Land cam kết đồng hành cùng Palm River bằng năng lực triển khai chuyên nghiệp, mang giá trị thực của dự án đến đúng khách hàng, đồng thời góp phần kiến tạo những chuẩn mực phát triển bền vững cho thị trường bất động sản.

(Nguồn: Hướng Việt Properties)