Tại khu vực đường Trịnh Văn Bô (Hà Nội), một số căn hộ khoảng 55-81m2 đang được rao bán với giá khoảng 1,5-1,95 tỷ đồng. Các căn này có giá tương đương khoảng 24-27 triệu đồng/m2. Mức giá này thoạt nhìn khá hấp dẫn khi nhiều dự án khác trong cùng khu vực có giá từ 4-5 tỷ đồng trở lên.

Liên hệ môi giới, người này cho biết mức giá thực tế có thể cao hơn một chút. Lý do giá bán căn hộ tại đây rẻ vì chưa có sổ hồng; người mua và người bán dự kiến lập vi bằng để ghi nhận giao dịch. Đây là dự án chung cư dành cho cán bộ, nhân viên, chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục để cấp giấy chứng nhận.

Ngay trên trục Trịnh Văn Bô, dự án chung cư đã có sổ, giá giao dịch thực tế khoảng 62-72 triệu đồng/m2, tùy vị trí tòa, tầng và mức độ hoàn thiện nội thất. Căn 2 phòng ngủ diện tích 52-65m2 có giá khoảng 3,4-4,5 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ diện tích 80-100m2 có giá khoảng 5,2-6,8 tỷ đồng.

Tại khu vực Nam Trung Yên, khảo sát thị trường cho thấy các căn hộ chưa có sổ được rao bán khoảng 60-75 triệu đồng/m2, căn 1 phòng ngủ rộng 43-48m2 có giá khoảng 2,8-3,4 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ diện tích 50-65m2 được rao bán khoảng 3,5-4,5 tỷ đồng. Với căn 3 phòng ngủ rộng 70-85m2, giá bán vào khoảng 4,8-5,8 tỷ đồng.

Những căn đã có sổ hồng đứng tên chủ sở hữu trong cùng khu vực nam Trung Yên có giá khoảng 80-95 triệu đồng/m2, tùy từng tòa và vị trí.

Người mua nên tìm hiểu kỹ pháp lý căn hộ. Ảnh: Thạch Thảo

Tại các tòa cũ, những căn chưa có sổ thường được rao bán ở mức khoảng 60-68 triệu đồng/m2. Đây là nhóm có mức giá thấp nhất trong khu vực. Các tòa mới hơn giá căn hộ chưa có sổ cao hơn, khoảng 70-78 triệu đồng/m2.

Một môi giới cho biết, không ít khách hàng lựa chọn căn hộ chưa có sổ vì giá rẻ. Theo môi giới này, người mua có thể tiết kiệm từ khoảng 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng so với căn hộ có sổ trong cùng khu vực.

Rủi ro pháp lý

Theo khảo sát, nhiều dự án chung cư tại Hà Nội chưa được cấp sổ hồng dù đã bàn giao nhà và đưa vào sử dụng trong thời gian dài. Một trong những nguyên nhân là các vướng mắc, sai phạm của chủ đầu tư chưa được khắc phục.

Thực tế dù chưa có sổ nhưng không ít dự án chung cư ghi nhận mức tăng giá trong thời gian qua. Một số căn hộ chung cư tại khu vực Lê Văn Lương đang rao bán 80-85 triệu đồng/m2, cao gấp 3 lần so với mở bán năm 2017.

Luật sư Trần Vi Thoại cho rằng không thể chỉ nhìn vào giá bán để xác định một căn hộ có thực sự rẻ hay không. Với những căn hộ chưa có sổ, mức giá thấp có thể là yếu tố hấp dẫn ban đầu, nhưng người mua phải tính đến tình trạng pháp lý và những rủi ro đi kèm.

Nếu lấy căn hộ 60m2 làm ví dụ, mức giá 35 triệu đồng/m2 tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng. Trong khi căn hộ có đơn giá 65 triệu đồng/m2 có giá khoảng 3,9 tỷ đồng. Mức chênh lệch lên tới 1,8 tỷ đồng là rất lớn, đủ để khiến nhiều gia đình có thu nhập trung bình quan tâm đến phương án giá thấp.

Tuy nhiên, hai sản phẩm này không hoàn toàn tương đồng về pháp lý. Một bên chưa có sổ và giao dịch bằng vi bằng. Bên còn lại đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu từng căn. Việc so sánh đơn thuần về giá trên mỗi m2 có thể khiến người mua bỏ qua một yếu tố quan trọng của tài sản.

Vi bằng có chức năng ghi nhận sự kiện, hành vi theo quy định pháp luật, nhưng không thay thế hợp đồng, văn bản công chứng hoặc thủ tục đăng ký cần thiết để xác lập hay chuyển quyền sở hữu nhà ở

Nếu pháp lý chưa hoàn thiện, người mua có thể gặp khó khăn khi thực hiện các quyền đối với tài sản, chuyển nhượng lại căn hộ hoặc xử lý những vấn đề phát sinh sau giao dịch.