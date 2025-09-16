Ban tổ chức Giải Mai Vàng vừa khởi động mùa giải lần thứ 31 - năm 2025. Năm nay, giải có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh đúng dòng chảy sáng tạo và thị hiếu thưởng thức hiện đại của công chúng.

Khác với mọi năm, Mai Vàng lần thứ 31 có 16 hạng mục chính thức và nhiều giải thưởng đặc biệt.

NSND Tự Long và MC Anh Tuấn nhận Giải Mai Vàng 2024.

Trong đó, điểm đổi mới là bổ sung và tách tiết mục. Ở hạng mục Âm nhạc, tách riêng hai hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất và MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất.

Theo ban tổ chức, sự điều chỉnh này nhằm đánh giá công bằng hơn, bởi ca khúc và MV là 2 hình thức sáng tạo độc lập, tuy liên quan nhưng không đồng nhất.

Bên cạnh đó có sự trở lại của hạng mục Nhóm nhạc được ưa thích nhất khi hoạt động của các nhóm nhạc trong năm qua rất sôi nổi.

Ở hạng mục Sân khấu, giải bổ sung thêm hạng mục Vở diễn/Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất.

Đây là hạng mục mới nhằm động viên, khuyến khích bạn đọc đề cử, bầu chọn những tác phẩm sân khấu, chương trình nghệ thuật có giá trị tư tưởng, ca ngợi lịch sử và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Soobin Hoàng Sơn và Trang Pháp lần lượt nhận giải thưởng "Nam - Nữ ca sĩ được yêu thích".

Với thay đổi này, lĩnh vực sân khấu có tổng cộng 5 hạng mục. Những đổi mới này thể hiện tinh thần cập nhật của Giải Mai Vàng, nhằm khuyến khích sự sáng tạo đa dạng, bảo đảm công bằng trong tôn vinh và ghi nhận nỗ lực của nghệ sĩ, ê-kíp sáng tạo ở nhiều phương diện.

Giải Mai Vàng 2025 có 16 hạng mục trải đều ở 4 lĩnh vực: Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh - Truyền hình và Chương trình.

Các đề cử gồm: Nam ca sĩ được yêu thích nhất; Nữ ca sĩ được yêu thích nhất; Nhóm hát được yêu thích nhất; Ca khúc được yêu thích nhất; MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất; Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Diễn viên hài được yêu thích nhất; Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất; Vở diễn, chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất; Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất; Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất; Phim truyền hình được yêu thích nhất; Phim điện ảnh được yêu thích nhất; Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất; Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất.

Bên cạnh đó, BTC còn duy trì các giải thưởng đặc biệt như: Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng; Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025 và Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025 (Văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh) và bổ sung giải thưởng Chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt để tôn vinh những chương trình giúp bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc...

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 diễn ra từ 16/9-25/11. Vòng bầu chọn sẽ diễn ra từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 22/1/2026.

BTC căn cứ thực tế số phiếu bầu chọn của bạn đọc ở mỗi hạng mục, cùng với Hội đồng Nghệ thuật bỏ phiếu bầu chọn vào top 5 ứng viên để lấy kết quả.

Ảnh, clip: BTC