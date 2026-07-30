Hệ thống chống sét tiếp địa và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 467

Yêu cầu an toàn kỹ thuật trong thi công M&E

Trong quy trình hoàn thiện và nghiệm thu công trình, hệ thống chống sét tiếp địa đóng vai trò then chốt nhằm bảo vệ cấu trúc hạ tầng, thiết bị điện và an toàn cho con người. Việc sử dụng các vật tư kém chất lượng hoặc hệ thống thiếu đồng bộ có thể làm suy giảm khả năng phân tán năng lượng sét, gia tăng nguy cơ cháy nổ khi xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan.

Do đó, các kỹ sư cơ điện (M&E) tại các dự án quy mô lớn luôn ưu tiên lựa chọn giải pháp hệ thống chống sét tiếp địa hoàn chỉnh, đạt các chứng nhận an toàn quốc tế để lắp đặt cho công trình.

Hệ thống chống sét tiếp địa đồng bộ của Cát Vạn Lợi

Đáp ứng tiêu chí khắt khe của các nhà thầu, Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, nhằm sản xuất và cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống chống sét tiếp địa (Lightning Protection & Grounding System), được kiểm định chất lượng tiêu chuẩn quốc tế UL Listed (UL 467) của Underwriters Laboratories (Mỹ) và IEC 62561.

Giấy chứng nhận UL Listed - UL 467 cho sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất

Hệ sinh thái sản phẩm được thiết kế đồng bộ, kết nối chặt chẽ từ hệ thống thu sét đến hệ thống tiếp địa:

Kim thu sét & Hệ thống lồng Faraday: Kim thu sét giúp đón dòng sét trực tiếp với bán kính bảo vệ tối ưu. Kết hợp cùng mô hình lồng Faraday (hệ thống lưới kim loại bao quanh khu vực bảo vệ), dòng điện sét được hướng chạy dọc bên ngoài và dẫn xuống đất an toàn, bảo vệ không gian bên trong khỏi nguy cơ nhiễm điện.

Cọc tiếp địa & Dây dẫn: Cát Vạn Lợi sản xuất song song dòng cọc tiếp địa đồng nguyên chất và cọc tiếp địa thép mạ đồng (lớp mạ đồng dày tối thiểu 254 micron), đảm bảo khả năng thoát dòng sét nhanh và chống ăn mòn hiệu quả.

Hóa chất giảm điện trở đất (GEM): Tối ưu hóa điện trở suất của đất, duy trì độ ổn định lâu dài cho hệ thống ngay cả trong điều kiện địa chất khô cằn hoặc đá sỏi.

Thuốc hàn & Khuôn hàn hóa nhiệt Cát Vạn Lợi: Tạo mối liên kết phân tử đồng nhất ở nhiệt độ cao. Mối hàn không bị ăn mòn, không tăng điện trở theo thời gian, duy trì khả năng dẫn điện và chịu được dòng điện lớn.

Hộp kiểm tra & Phụ kiện chuyên dụng: Bao gồm hộp kiểm tra tiếp địa (nhựa PP/bê tông), điểm kết nối đất, kẹp giữ cáp, kẹp nối kiểm tra, thanh đồng/thanh nhôm... giúp đấu nối bền vững và thuận tiện cho công tác đo kiểm điện trở định kỳ.

Giấy chứng nhận IEC 62561 cho sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất

Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng các công trình trọng điểm

Trải qua hành trình 20 năm hình thành và phát triển, Cát Vạn Lợi từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa lên đến 90%, chủ động nguồn cung vật tư M&E trong nước. Việc trực tiếp sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 không chỉ đảm bảo sự đồng nhất cho sản phẩm mà còn giúp các nhà thầu tối ưu chi phí vật tư và đáp ứng đúng tiến độ thi công.

Nhà máy Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed do Underwriters Laboratories (Hoa Kỳ) cấp

Đến nay, giải pháp chống sét tiếp địa thương hiệu Cát Vạn Lợi đã có mặt tại hơn 1.000 công trình tại Việt Nam như Kho Khí Dầu LPG Yên Hưng - Quảng Ninh, Căn Hộ The Grand Manhattan - TP.HCM, The Maris - Vũng Tàu, Vinhomes Cổ Loa - Hà Nội, Trung tâm dữ liệu Viettel IDC Hòa Lạc - Hà Nội, Sân Bay Cát Bi - Hải Phòng và cùng các dự án công nghiệp tại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi cũng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường Nhật Bản, New Zealand, Bangladesh, Myanmar, Lào, Campuchia..., khẳng định chất lượng và uy tín của thương hiệu "Made by Vietnam".

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

Bích Đào