Giai đoạn làm đòng, trổ bông: giai đoạn quyết định năng suất

Thực tế sản xuất cho thấy, giai đoạn làm đòng – trổ bông – vào hạt có vai trò quan trọng đối với cả năng suất và chất lượng lúa cuối vụ. Đây cũng là thời điểm cây lúa dễ chịu tác động bởi bệnh hại và điều kiện thời tiết bất lợi. Trong đó, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và lem lép hạt là những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển hạt.

Khi bệnh đạo ôn xuất hiện trên lá, diện tích lá xanh – bộ phận đảm nhiệm quang hợp và cung cấp dinh dưỡng cho hạt – có thể bị suy giảm. Đặc biệt, nếu bệnh phát sinh tại cổ bông trong giai đoạn trổ, quá trình vận chuyển dinh dưỡng vào hạt có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ hạt kém chắc và ảnh hưởng đến chất lượng lúa sau thu hoạch. Trong khi đó, tình trạng lem lép hạt không chỉ tác động đến năng suất mà còn ảnh hưởng đến ngoại quan và chất lượng gạo sau xay xát.

Với lúa hàng hóa, những yếu tố này ngày càng được quan tâm bởi chất lượng hạt là một trong những cơ sở để đánh giá giá trị nông sản. Hạt chắc, sáng, ít lem lép và tỷ lệ gạo nguyên cao sẽ có lợi thế hơn trong quá trình thu mua, chế biến, đặc biệt với các vùng sản xuất hướng đến phân khúc gạo chất lượng cao và xuất khẩu.

BASF giới thiệu bộ đôi giải pháp bảo vệ lúa giai đoạn trổ, vào hạt

Từ những yêu cầu thực tế trong giai đoạn làm đòng – trổ bông – vào hạt, BASF phát triển bộ đôi Headline® 100CS + Cevya® 400SC, hướng đến hỗ trợ nông dân quản lý các bệnh hại quan trọng trên cây lúa. Giải pháp tập trung bảo vệ bộ lá, bông lúa và quá trình hình thành hạt, qua đó góp phần duy trì năng suất và chất lượng lúa cuối vụ.

Trong đó, Headline® 100CS ứng dụng công nghệ vi nhộng CS cùng đặc tính AgCelence, hỗ trợ cây lúa khỏe và duy trì bộ lá xanh bền trong giai đoạn nuôi hạt. Khi bộ lá được bảo vệ tốt, cây có điều kiện duy trì quang hợp và tích lũy dinh dưỡng cho hạt. Sản phẩm cũng hỗ trợ quản lý các bệnh hại như đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và lem lép hạt, góp phần bảo vệ cây lúa trong giai đoạn quan trọng quyết định năng suất và chất lượng cuối vụ.

Trong khi đó, Cevya® 400SC với công nghệ Revysol, tập trung hỗ trợ quản lý các bệnh hại trên bông, trong đó có lem lép hạt. Theo thông tin từ BASF, sản phẩm giúp bảo vệ bông lúa trong giai đoạn trổ, hỗ trợ quá trình phát triển hạt, góp phần tạo ra hạt sáng, chắc và đồng đều hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ gạo gãy sau thu hoạch. Cevya® 400SC cũng có khả năng giảm thiểu rửa trôi sau mưa, phù hợp với điều kiện thời tiết thường xuất hiện mưa bất chợt trong giai đoạn lúa trổ bông.

Là nông dân có nhiều năm gắn bó với cây lúa, anh Bình (Hòn Đất, An Giang) cho biết, sau khi trải nghiệm nhiều loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, anh luôn tìm kiếm những giải pháp vừa hỗ trợ năng suất, vừa hướng đến chất lượng hạt. Vụ này, anh gieo sạ giống ST24 và lựa chọn sử dụng bộ đôi Headline® 100CS + Cevya® 400SC. Sau lần đầu áp dụng và nhận thấy hiệu quả trên ruộng, anh tiếp tục lựa chọn giải pháp này cho những vụ sau.

Anh Bình chia sẻ: “Ở hai cữ trổ lẹt xẹt và trổ đều, lá vẫn giữ màu vàng chanh đẹp mắt đến sát ngày thu hoạch. Hạt lúa sáng, no chắc, vào gạo tốt.”

Vì vậy, việc kết hợp hai sản phẩm được BASF định hướng như một giải pháp quản lý bệnh hại xuyên suốt giai đoạn quan trọng của cây lúa, từ bảo vệ bộ lá đến bông và hạt. Theo thông tin từ BASF, giải pháp có thể góp phần nâng năng suất lên đến 10%, đồng thời hướng đến cải thiện phẩm chất hạt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lúa gạo chất lượng cao.

Trong bối cảnh thời tiết và áp lực bệnh hại ngày càng khó dự đoán, bảo vệ cây lúa đúng thời điểm là một trong những yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro cuối vụ. Với hướng tiếp cận kết hợp quản lý bệnh hại, duy trì sức khỏe cây và bảo vệ chất lượng hạt, bộ đôi Headline® 100CS + Cevya® 400SC được BASF kỳ vọng sẽ trở thành một giải pháp hỗ trợ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất lúa hàng hóa.

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(Nguồn: BASF)