Theo Cục Hải quan, trong 11 tháng vừa qua, nước ta đã xuất khẩu hơn 7,53 triệu tấn gạo, giá trị đạt 3,85 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo giảm 10,9% về lượng và giảm 27,4% về giá trị.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2025 ước đạt 512,1 USD/tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, ngày 26/11, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta dao động trong khoảng 359-363 USD/tấn, giá gạo thơm 5% tấm từ 420-440 USD/tấn, gạo Jasmine có giá 447-451 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa, trong tuần giao dịch từ 27/11-4/12, giá lúa thơm tại ruộng bình quân đạt 5.804 đồng/kg, lúa thường có giá 5.314 đồng/kg, gạo xát trắng loại 1 giá 9.640 đồng/kg, gạo xát trắng loại 2 giá 8.950 đồng/kg...

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 11/2025, giá trị thặng dư từ xuất khẩu gạo giảm mạnh 41%, chỉ đạt 2,33 tỷ USD.

Báo cáo tình hình sản xuất, thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm sản tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 39,8%. Ghana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 12,8% và 11,5%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2025 sang thị trường Philippines giảm mạnh 34,9%. Ngoài ra, một số thị trường ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ như: Indonesia giảm gần 96,4%, Malaysia (giảm 32,5%).

Lượng gạo xuất khẩu gia tăng tại các thị trường Ghana (tăng 52,6%), Trung Quốc (tăng 165,1%), Bangladesh (tăng gấp gần 238,5 lần) và Senegal (tăng khoảng 73 lần) đã bù đắp cho sự sụt giảm của các thị trường Indonesia, Cuba, Malaysia.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025, ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex, cho biết trong năm 2025, nước ta ước tính xuất khẩu được 8 triệu tấn gạo và có khả năng đứng thứ hai thế giới. Tuy nhiên, ngành lúa gạo Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề “nóng”.

Ông Nam chỉ rõ, vừa qua chúng ta xuất 3 triệu tấn gạo sang Philippines. Đây cũng là thị trường xuất khẩu gạo truyền thống lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, 3 tháng nay, quốc gia này đã “khóa cửa” và dự kiến đến tháng 1/2026 mới nhập khẩu trở lại khoảng 300.000 tấn, sau đó tiếp tục dừng.

Điều khiến ông lo lắng là vụ Đông Xuân sắp tới, Việt Nam sẽ có khoảng 4 triệu tấn gạo. Nếu thị trường Philippines đóng cửa thì giá lúa gạo của nước ta có thể đi xuống và gặp khó khăn.

Trước thực trạng trên, ông Đỗ Hà Nam kiến nghị Chính phủ làm việc với Chính phủ Philippines để xem xét mở cửa thị trường gạo trở lại. Cùng với đó, cho phép các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước được mua trữ lúa gạo trong vòng 6 tháng để ngăn không cho giá gạo giảm thêm.

Về mặt chiến lược thị trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex đề xuất tập trung vào thị trường Tây Á như Iraq, Syria và các thị trường châu Phi. Như năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã ký được một phần thỏa thuận với Chính phủ Bangladesh, góp phần giảm bớt khó khăn cho xuất khẩu gạo.