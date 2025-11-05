Pallet - Nền tảng cho logistics hiện đại

Pallet là sản phẩm quan trọng trong chuỗi cung ứng, vận chuyển, xếp dỡ và lưu trữ hàng hóa nhanh chóng, an toàn, tối ưu hóa không gian kho bãi.

Hiện nay, Duy Tân cung cấp hơn 40 mẫu pallet như: Pallet Single Deck (mặt đơn), Pallet Reversible (hai mặt), Pallet Double Deck (mặt đôi) và Pallet Box (thùng pallet), nổi bật với độ bền cao, chịu tải lớn, góc bo tròn an toàn, thích hợp cho việc lưu trữ và vận chuyển hàng hóa nặng, khối lượng lớn, sử dụng lâu dài.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, pallet Duy Tân đạt tiêu chuẩn quốc tế, chống mối mọt, chống thấm nước, an toàn cho ngành thực phẩm và dược phẩm, với thiết kế tiện lợi, tương thích mọi thiết bị vận chuyển và kho bãi hiện đại.

Pallet nhựa Duy Tân đảm bảo chất lượng bền chắc, thẩm mỹ và tiện dụng

Đặc biệt, dòng pallet lõi thép được thiết kế với kết cấu lõi thép cứng cáp, chịu tải trọng cực cao, kết hợp cùng nhựa HDPE nguyên sinh giúp tăng độ bền, chống va đập, chống biến dạng và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Duy Tân cung cấp dòng pallet nhựa tái sinh phục vụ nhu cầu đóng hàng xuất khẩu với đa dạng kích thước và tải trọng phù hợp nhu cầu xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường nhờ khả năng tái sử dụng nhiều lần.

Tất cả các sản phẩm pallet của Duy Tân đều đạt chứng nhận ISO và Quatest 3 về độ thả rơi, độ bền nén, độ uốn và khả năng chịu tải trên kệ rack - đảm bảo chất lượng và độ an toàn trong mọi điều kiện sử dụng, đồng thời có thể tái chế, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường quốc tế - lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Sóng rổ thùng - Giải pháp lưu trữ linh hoạt

Trong các nhà máy chế biến trái cây, thủy sản hay thực phẩm tươi sống, sóng rổ thùng Duy Tân được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng yêu cầu lưu trữ linh hoạt, bền bỉ và an toàn thực phẩm, hỗ trợ tối ưu toàn chuỗi sản xuất.

Sóng đựng trái cây đồng hành trong mỗi mùa vụ thu hoạch của người nông dân

Được sản xuất từ nhựa HDPE cao cấp, sóng rổ thùng Duy Tân có độ bền, chịu tải tốt, không biến dạng dù trong môi trường ẩm ướt, nhiệt độ thấp hoặc khi sử dụng trong thời gian dài. Thiết kế linh hoạt có thể xếp chồng hoặc lồng ghép, tối ưu không gian lưu trữ và vận hành.

Với đa dạng kích thước, màu sắc và tải trọng, sản phẩm phù hợp cho mọi quy mô sản xuất, từ chế biến đến logistics, mang đến giải pháp lưu trữ an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất.

Sóng đựng hải sản phục vụ ngành ngư nghiệp

Ngoài pallet và sóng rổ, Duy Tân còn phát triển dòng sản phẩm phục vụ lưu trữ và vệ sinh như thùng nhựa, kệ lưu trữ, thùng rác công cộng… giúp doanh nghiệp, văn phòng và cơ quan công cộng duy trì không gian làm việc gọn gàng, sạch sẽ.

Các sản phẩm này được làm từ nhựa cao cấp, chịu lực tốt, chống va đập, chống thấm nước, phù hợp cho nhiều điều kiện môi trường. Thiết kế hiện đại, đa dạng kiểu dáng, dung tích và màu sắc giúp sắp xếp dễ dàng, tạo tính thẩm mỹ và đồng bộ.

Thùng rác công cộng giúp bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

Chất lượng uy tín từ thương hiệu 38 năm

Luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, Duy Tân đầu tư công nghệ hiện đại và đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, mang đến giải pháp nhựa công nghiệp toàn diện, phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng khách hàng.

Điểm mạnh của Duy Tân không chỉ ở nguyên liệu nhựa chất lượng cao, mà còn ở quy trình kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi sản phẩm, từ pallet lõi thép đến sóng rổ hay thùng rác công cộng, kệ lưu trữ đều đảm bảo độ bền, hiệu quả sử dụng lâu dài, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh và thân thiện với môi trường.

Nhà máy Duy Tân đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Quy trình sản xuất tại Nhà máy Duy Tân cũng chú trọng bảo vệ môi trường bằng việc tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

Đại diện Duy Tân cho biết, với đa dạng mẫu mã, kích thước và tính năng, các sản phẩm pallet, sóng rổ, thùng nhựa, thùng rác, kệ lưu trữ đã được hàng trăm doanh nghiệp tin dung, ứng dụng rộng rãi trong logistics, kho vận, sản xuất, chế biến và bán lẻ.

Với uy tín và tinh thần đổi mới, sản phẩm nhựa công nghiệp Duy Tân giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành sản xuất Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân)