Sáng 15/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chính thức phát động Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam mùa thứ ba (Vietnam Digital Content Creation Awards - VCA 2026). Giải thưởng do Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (DCCA) điều hành tổ chức, hướng tới mục tiêu đưa ngành công nghiệp nội dung số trong nước vươn ra toàn cầu.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên sự kiện được phát động tại thị trường phía Nam, đánh dấu định hướng đồng hành cùng các cộng đồng sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa số bền vững, thay vì chỉ mang tính chất tôn vinh đơn thuần.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam phát biểu tại lễ công bố Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 ngày 15/4. Ảnh: VDCA

Nhằm phản ánh sát thực tiễn vận động của ngành, VCA 2026 đã tái cấu trúc hệ thống giải thưởng với 12 hạng mục, chia thành ba nhóm cốt lõi. Sự thay đổi lớn nhất nằm ở việc bổ sung các tiêu chí đánh giá sát với dòng chảy công nghệ kỹ thuật số đương đại.

Tại nhóm "Kỹ nghệ và Sự thích ứng", ban tổ chức tập trung vào tư duy kể chuyện trên các nền tảng mới. Hạng mục Phim ngắn định dạng dọc yêu cầu nhà sản xuất phải tối ưu hóa kịch bản, bố cục và góc máy cho không gian hẹp của màn hình di động.

Cùng với đó, giải Trailer phim điện ảnh tôn vinh nghệ thuật cô đọng "lời hứa cảm xúc" qua nhịp điệu và hình ảnh.

Nhóm này cũng đánh giá cao các dự án truyện tranh cộng đồng (Social Comics) có tiềm năng phát triển thành tài sản trí tuệ (IP) đa phương tiện, đồng thời vinh danh các mạng lưới đa kênh (MCN - Multi Channel Network) có chính sách minh bạch, nội dung "sạch" và năng lực đào tạo nhà sáng tạo.

Nhóm "Sức ảnh hưởng và Tác động cộng đồng" ghi nhận những đóng góp thiết thực cho xã hội. Các kênh quảng bá ẩm thực, du lịch được xét duyệt dựa trên khả năng truyền tải chiều sâu văn hóa địa phương. Ở lĩnh vực giáo dục, hạng mục Nội dung đào tạo tìm kiếm các sản phẩm mang tính sư phạm số.

Đặc biệt, giải thưởng Nhà sáng tạo vì trẻ em đề cao yếu tố an toàn tuyệt đối và tính nhân văn trên không gian mạng. Nhóm này còn vinh danh cá nhân Định hình phong cách (Stylist of the Year) và các Sự kiện giải trí tạo được "điểm chạm văn hóa" (cultural touchpoint) - những khoảnh khắc có sức lan tỏa, trở thành ngôn ngữ đại chúng.

Đón đầu xu hướng, nhóm "Tiên phong và Di sản" đưa Ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) đột phá thành một hạng mục độc lập. Giải thưởng này dành cho các dự án ứng dụng AI nguyên bản, tạo sự cộng hưởng giữa con người và thuật toán trong quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, hạng mục Nhân vật hoạt hình tìm kiếm những sáng tạo có chiều sâu tâm lý, kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa.

Giải thưởng danh giá nhất - Dấu ấn sáng tạo của năm - sẽ trao cho dự án có "hệ số cộng hưởng" cao nhất giữa giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa và đóng góp cho quá trình chuyển đổi số.

Về quy chế, ban tổ chức chấp nhận các tác phẩm, dự án được công bố hoặc triển khai thực tế từ ngày 1/1/2025 đến 31/5/2026. Giải thưởng mở rộng cho mọi tổ chức, cá nhân trong nước cũng như các đơn vị nước ngoài có hiện diện thương mại tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm dự thi không bị giới hạn thể loại hay ngôn ngữ (yêu cầu có phụ đề tiếng Việt đối với ngoại ngữ), nhưng bắt buộc chưa từng nhận giải thưởng chính thức tại bất kỳ cuộc thi nào trước đây.

Để đảm bảo tính khách quan, VCA 2026 áp dụng quy trình chấm giải hai tầng qua ba vòng chuyên biệt. Ở vòng đầu tiên, Cộng đồng Sáng tạo được ủy quyền sẽ thực hiện việc bình chọn và gửi danh sách đề cử sơ bộ (Long-list), đi kèm quy định cấm vận động hành lang. Tiếp đó, tại vòng Sơ khảo, mỗi hạng mục có ít nhất ba giám khảo chuyên môn độc lập chấm điểm theo tiêu chí kỹ thuật để chọn ra Top 2 đề cử xuất sắc (Short-list). Cuối cùng, Hội đồng Chung khảo gồm các chuyên gia hàng đầu và đại diện cơ quan quản lý sẽ bỏ phiếu kín để ấn định danh sách chiến thắng.

Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 31/5. Hạn chót bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ là ngày 15/6. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026 tại Hà Nội.