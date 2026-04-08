Tại tọa đàm "Bác sĩ số kiến tạo tương lai - Khỏe mạnh cùng AI" diễn ra ngày 7/4 tại TPHCM, các chuyên gia y tế và công nghệ đã cùng thảo luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc nâng cao chất lượng sống.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu triển khai chiến lược "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", chuyển dịch tư duy "chữa bệnh là chính" sang "phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài".

Các khách mời tham dự livestream trao đổi "Bác sĩ số kiến tạo tương lai - Khỏe mạnh cùng AI" ngày 7/4. Ảnh: BTC

Dù công nghệ phát triển, người dân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng vào y tế. Tiến sĩ Mai Thị Nữ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), nhận định AI đang hỗ trợ đắc lực giúp bác sĩ giảm tải việc chẩn đoán để tập trung chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là sự bùng nổ dữ liệu khiến người dùng khó chắt lọc thông tin chính xác.

Đồng quan điểm, nhà báo Bùi Thanh Vân cho rằng đồng hồ thông minh đang thay đổi cách quản lý sức khỏe nhờ khả năng theo dõi chỉ số liên tục.

Tuy nhiên, để thực sự hiệu quả, các thiết bị này cần được kết nối vào một hệ sinh thái chung để tạo nên không gian sống thông minh.

Báo cáo của Samsung về sức khỏe tại Đông Nam Á chỉ ra thực trạng đáng lo ngại: người Việt đặt sức khỏe là ưu tiên hàng đầu nhưng thời gian ngủ trung bình chỉ đạt 6 giờ 59 phút, thấp hơn mức khuyến nghị (7-9 giờ).

Đồng thời, mức độ căng thẳng của người dùng trong nước dao động từ 30-41%, cao hơn mức trung bình khu vực (20-29%).

Ông Nguyễn Trương Hoàng Nhật, Giám đốc Ngành hàng Di động Cao cấp & Thiết bị đeo Samsung Việt Nam cho biết: "Chúng tôi nhận thấy có khoảng cách giữa nhận thức và hành động cũng như kết quả của người Việt trong việc chăm sóc sức khoẻ”. Để giải quyết bài toán này, Samsung định hướng phát triển AI theo ba tiêu chí: liền mạch, dễ sử dụng và cá nhân hóa.

Cụ thể, thay vì chỉ ghi chép thông số, AI trên các thiết bị Galaxy sẽ phân tích thói quen và đưa ra đề xuất hành động cụ thể thông qua ứng dụng Samsung Health. Khi kết nối với nền tảng SmartThings, hệ sinh thái này mở rộng ra cả không gian sống.

Người dùng có thể điều khiển robot hút bụi, máy lọc không khí hoặc nhận công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu trong tủ lạnh nhằm tối ưu hóa dinh dưỡng và môi trường sống.

Sự kết hợp giữa thiết bị đeo và đồ gia dụng thông minh giúp việc phòng bệnh trở thành một phần tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày, thay vì là một nỗ lực gượng ép.