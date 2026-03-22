Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội đua trong nước, đáng chú ý có sự trở lại của đội Công an TPHCM sau nhiều năm vắng bóng. Với 25 chặng đua có tổng lộ trình dài 2.745 km, xuất phát từ Phú Thọ và kết thúc tại TP.HCM đúng dịp kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30/4.

Điểm nhấn chuyên môn nằm ở 7 cung đèo thử thách, trong đó đèo Khánh Lê được xem là “cửa ải” quan trọng nhất có thể quyết định danh hiệu áo vàng chung cuộc.

Tuy nhiên, tâm điểm trước giờ xuất phát lại nằm ở cuộc cạnh tranh ngoại binh khi có tới 13 tay đua nước ngoài góp mặt. Các đội đã tích cực tuyển chọn lực lượng từ những quốc gia có truyền thống xe đạp mạnh như Colombia, Nga, Ba Lan hay Ý, nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội.

BTC công bố cuộc đua

Một thay đổi đáng kể về thể thức là việc loại bỏ nội dung đồng đội tính giờ.

Về giải thưởng, BCT tiếp tục duy trì hệ thống danh hiệu quen thuộc với giá trị cao. Áo vàng chung cuộc - phần thưởng danh giá nhất sẽ nhận 200 triệu đồng. Áo xanh (vua nước rút) và áo chấm đỏ (vua leo núi) lần lượt có giá trị 50 triệu đồng mỗi danh hiệu, trong khi áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhận 30 triệu đồng...