Ngày 17/8, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Sở Y tế TP Cần Thơ vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại cho ông Huỳnh Minh Trúc giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Quyết định bổ nhiệm lại đối với ông Trúc được triển khai hôm 5/8.

Trước đó, ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận liên quan đến vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra vào năm 2020-2021, tại Bệnh viện Đa khoa TP và Trung tâm CDC Cần Thơ.

Trung tâm CDC Cần Thơ. Ảnh: Thiện Chí

Theo kết luận, cơ quan CSĐT xác định, CDC TP Cần Thơ đã liên hệ Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) để mượn test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất. Sau đó, hợp thức hồ sơ đấu thầu để thanh toán tiền cho Công ty Hợp Nhất.

Từ năm 2020-2021, CDC TP Cần Thơ mua tổng cộng 50.352 test xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Hợp Nhất, đã thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, CDC TP Cần Thơ còn mượn hơn 193.700 test chưa trả, chưa thanh toán cho Công ty Hợp Nhất.

Theo cơ quan điều tra, CDC Cần Thơ đã mượn test xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty hợp nhất để sử dụng trước, sau đó đề xuất làm hồ sơ chỉ định thầu để thanh toán cho số hàng đã mượn có dấu hiệu tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Quang Thông, nguyên Giám đốc CDC; ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ - người trực tiếp ký kết hợp đồng; bà Trần Phương Hà, Trưởng khoa Dược vật tư y tế và ông Huỳnh Văn Út Cưng, Phó khoa Dược vật tư y tế - người trực tiếp làm hồ sơ thầu.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định ông Nguyễn Quang Thông, ông Huỳnh Minh Trúc, ông Huỳnh Văn Út Cưng và bà Trần Phương Hà không có vụ lợi.

Những người này thực hiện hành vi trên trong bối cảnh CDC Cần Thơ là đơn vị được lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức xét nghiệm cộng đồng để nhanh chóng tách người nhiễm Covid-19 nhằm giảm sự lây lan dịch bệnh.

Họ phải tổ chức, thực hiện ngay, cấp bách để đáp ứng yêu cầu, nhưng CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test xét nghiệm không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ. Việc tiếp cận nguồn hàng khó khăn, khả năng cung ứng hàng hóa của nhiều hãng có giới hạn và địa phương nào cũng có nhu cầu sử dụng số lượng lớn.

Lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên phát sinh phải đi mượn hàng sử dụng trước. CDC Cần Thơ đã mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã kiến nghị xử lý trách nhiệm đối ông Trúc và những người có liên quan đến vụ án.