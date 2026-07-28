Chiều 28/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện các nhiệm vụ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.K.

Theo Công an Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 20.000 cơ sở kinh doanh liên quan đến trật tự đô thị, chủ yếu là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hàng rong và dịch vụ ăn uống. Trong 6 tháng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 52.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 35 tỷ đồng.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặt biển hiệu, mái che, mái vẩy sai quy định đã giảm tại nhiều tuyến phố chính, song vẫn phổ biến ở các tuyến phố nhỏ, khu dân cư đông đúc, khu vực gần chợ, bệnh viện, trường học, bến xe và các địa bàn giáp ranh.

Về giao thông, các đơn vị đã rà soát 51 điểm thường xuyên ùn tắc, 266 điểm tiềm ẩn ùn tắc và 128 điểm ngập úng. Sau 6 tháng, Hà Nội đã xử lý được 39/51 điểm thường xuyên ùn tắc, đạt 76%, vượt mục tiêu giảm ít nhất 20% số điểm ùn tắc so với năm 2025.

Lực lượng CSGT đã xử lý gần 120.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 378 tỷ đồng, tạm giữ hơn 41.000 phương tiện; trong đó có gần 23.000 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và hơn 10.600 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Không để "ra quân rầm rộ rồi buông lỏng"

Đánh giá kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho rằng việc giải quyết hai điểm nghẽn mới chỉ là bước đầu.

Ông nhấn mạnh, cần chuyển từ xử lý theo đợt, theo phản ánh sang quản lý thường xuyên, bằng dữ liệu, bằng trách nhiệm cụ thể, bằng kết quả kiểm chứng được tại hiện trường. Phải lấy sự chuyển biến thực tế của đường phố, vỉa hè, nút giao, điểm đỗ xe, chợ dân sinh, khu vực công cộng và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu không để xảy ra tình trạng "ra quân rầm rộ rồi buông lỏng", xử lý xong nhưng không duy trì hoặc để một điểm tái phạm nhiều lần mà không xác định được trách nhiệm.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cũng đề nghị tăng cường kiểm tra việc chỉnh trang, sơn kẻ vỉa hè, quản lý cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật đô thị; xử lý nghiêm tình trạng vỉa hè vừa chỉnh trang đã bị đào xới, chiếm dụng, xuống cấp.