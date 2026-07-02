Chiều 2/7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 19 đã bầu ông Nguyễn Trọng Hiếu - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính - giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - tân Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó, căn cứ các quyết định của Ban Bí thư và Thông báo số 578 ngày 30/6 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu.

Kết quả, ông Nguyễn Trọng Hiếu được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 54/54 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Trọng Hiếu sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1973) quê xã Đức Diên, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh; trình độ thạc sĩ. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh và Giám đốc Sở Tài chính.