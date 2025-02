Ông Nguyễn Hoàng Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Như Thanh, cho biết, mới đây, đơn vị đã có văn bản cấm thầu 3-5 năm đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty CP Tư vấn xây dựng và phát triển Phương Bắc (LK15-08, khu tái định cư xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển Thái Sơn (số 23 Tô Ngọc Vân, khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Công ty TNHH Nam Việt (tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Các doanh nghiệp này có hành vi giả mạo chữ ký của công chứng viên, cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, khách quan trong hồ sơ khi tham dự thầu.

Trước đó, UBND huyện Quan Hóa cũng ra quyết định cấm tham gia đấu thầu đối với 3 doanh nghiệp do phát hiện có gian lận hồ sơ tham gia dự thầu, gồm: Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư xây dựng Hồng Phát (địa chỉ số 506/15/19 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM); Công ty CP cầu 3 Thăng Long (thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và Công ty CP Xây dựng thương mại 559 (địa chỉ tại Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Sau khi phát hiện có việc gian lận hồ sơ, 3 đơn vị đã bị cấm thầu trên địa bàn huyện từ 3-5 năm. Ngoài ra, 3 công ty còn bị tịch thu tiền bảo lãnh hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, căn cứ vào kết quả giám định của công an và các cơ quan chức năng của tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định cấm tham gia đấu thầu đối với gần 20 doanh nghiệp do có hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ khi tham gia dự thầu... làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết việc giả mạo hồ sơ dự thầu diễn ra khá phức tạp, ngày càng tinh vi. Do đó, đòi hỏi các đơn vị chức năng phải thật sự cảnh giác để phát hiện, ngăn chặn kịp thời.