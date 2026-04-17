Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự") vốn khét tiếng giang hồ với nhiều tiền án, từng một thời là đàn em của Năm Cam, đã bị Công an Hà Nội bắt giữ hồi tháng 7/2025. Bị cáo Chiến và Hạnh “Sự” là chỗ bạn bè lâu năm.

Năm 2007, Chiến quen ông Đỗ Huy Thục (SN 1976, ở Hải Phòng) và đến năm 2015, ông Thục có nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu. Bị cáo Chiến đã giới thiệu Thục gặp bà Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi. Do Hạnh “Sự” chỉ quen biết Chiến, nên khi Thục vay tiền, bị cáo Chiến đứng ra bảo lãnh và chịu trách nhiệm về khoản nợ này.

Giữa năm 2022, Hạnh “Sự” thông báo với Chiến rằng, Thục còn nợ khoảng 11 tỷ đồng. Sau khi xác nhận với Chiến khoản nợ trên, ông Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả nợ. Do là người đứng ra bảo lãnh khoản vay nên bị cáo Chiến đã phải thay ông Thục trả cho Hạnh “Sự” 4 tỷ đồng, còn số tiền 7 tỷ đồng chưa trả.

Cáo trạng xác định, trong tổng số tiền 11 tỷ đồng mà bà Hạnh cho Thục vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975, ở Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Cuối năm 2022, biết chuyện bị cáo Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Hạnh “Sự” và Đỗ Huy Thục nên ông Sang tìm bị cáo Chiến để hỏi rõ sự việc.

Nguyễn Thị Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Giang hồ gây hấn

Do biết anh Nguyễn Gia Hùng (SN 1982) có quan hệ với bị cáo Chiến nên ông Sang nhờ anh này tìm gặp Chiến để đòi tiền. Khoảng 12h ngày 15/5/2023, khi Chiến đang ở một quán bia trên phố Đội Cấn (Hà Nội), Hùng gọi điện hẹn gặp và rủ anh Chu Ngọc Biên (SN 1980) đi cùng.

Theo cáo buộc, trước khi đến điểm hẹn tại khu vực hồ Bảy Gian, bị cáo Chiến mang theo một khẩu súng dạng côn quay đã lắp 6 viên đạn cao su, cất trong túi quần rồi ra ghế đá cạnh hồ ngồi đợi sẵn. Khoảng 14h cùng ngày, nhóm ông Sang gồm Hùng, Biên và một người tên Hiếu đến gặp bị cáo Chiến để làm rõ việc có đứng ra nhận khoản nợ liên quan Hạnh “Sự” hay không.

Trước câu hỏi trên, bị cáo Chiến không trả lời. Khi đó, ông Sang nói: “Nếu có nợ tiền của bà Hạnh thì thu xếp trả đi”. Bị cáo Chiến tức giận, đứng dậy rút súng từ túi quần, giơ về phía ông Sang lớn tiếng: “Mày biết bây giờ anh chỉ còn cái xác thôi, không có tiền đâu”.

Thấy bị cáo Chiến hướng nòng súng vào mặt ông Sang, anh Biên lao vào khống chế Chiến, ghì mặt bị cáo xuống đất. Cùng lúc, hai “đàn em” của bị cáo Chiến là Nguyễn Văn Lợi và một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đi đến “trợ chiến”.

Theo cáo trạng, trong lúc giằng co, bị cáo Chiến nổ một phát súng trúng vùng bụng anh Biên. Những người xung quanh bỏ chạy. Tiếp đó, hai “đàn em” của Chiến một người cầm vật màu đen giống súng, người còn lại cầm gậy sắt 3 khúc đập, vụt nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, khiến anh Biên gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Thoát được sự khống chế của anh Biên, bị cáo Chiến vùng bỏ chạy, lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. “Đàn em” của Chiến cũng kịp thời mất dạng.

Về phía nạn nhân, sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Kết luận giám định cho thấy, nạn nhân bị tổn thương cơ thể 28%. Cơ chế hình thành thương tích do vật tày có cạnh và vật cứng có tính chất đâm xuyên gây ra.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị bắt theo lệnh truy nã. Tại CQĐT, anh ta khai, khẩu súng bắn đạn cao su được bị cáo mua từ năm 2017 tại khu vực biên giới Tây Ninh – Campuchia và mang theo người từ đó. Hành vi của Chiến bị xác định là tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, mức xử phạt hành chính là 15 triệu đồng. Tuy nhiên, do thời hiệu xử phạt hành chính đối với Chiến về hành vi này đã hết nên CQĐT không đề cập xử lý.

Đối với 2 “đàn em” của bị cáo Chiến, đến nay CQĐT chưa xác định được tung tích và chưa có căn cứ xác minh, làm rõ nên tách hành vi này để điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Quang Chiến mức án 12 năm tù về tội Giết người.