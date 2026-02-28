VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến (SN 1972, ở Hà Nội) về tội giết người. Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn vay nợ liên quan Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”).

Theo cáo buộc, Chiến và Hạnh quen biết, có quan hệ bạn bè từ năm 1995. Năm 2007, Chiến quen ông Đỗ Huy Thục (SN 1976, ở Hải Phòng) qua các mối quan hệ xã hội.

Đến năm 2015, khi Thục có nhu cầu vay vốn mở cửa hàng xăng dầu, Chiến đã giới thiệu Thục gặp Hạnh để trao đổi. Do Hạnh chỉ quen biết Chiến, khoản vay của Thục do Chiến đứng ra bảo lãnh và chịu trách nhiệm.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Giữa năm 2022, Hạnh “Sự” thông báo Thục còn nợ khoảng 11 tỉ đồng. Sau khi xác nhận, Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để thanh toán.

Do đã đứng ra bảo lãnh, Chiến phải thay Thục trả khoản nợ này và mới khắc phục được 4 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, trong tổng số tiền 11 tỉ đồng cho vay, ông Đinh Văn Sang (SN 1975, ở Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Cuối năm 2022, biết Chiến nhận trách nhiệm khoản nợ, ông Sang nhờ Nguyễn Gia Hùng (SN 1982) tìm gặp Chiến để đòi tiền.

Khoảng 12h ngày 15/5/2023, khi Chiến đang ở quán bia “Ngà Béo” trên phố Đội Cấn (Hà Nội), Hùng gọi điện hẹn gặp và rủ anh Chu Ngọc Biên (SN 1980) đi cùng.

Theo cáo buộc, trước khi đến điểm hẹn tại khu vực hồ Bảy Gian, phường Ngọc Hà, Chiến mang theo một khẩu súng dạng côn quay đã lắp 6 viên đạn cao su, cất trong túi quần.

Giang hồ nghênh chiến

Khoảng 14h cùng ngày, nhóm ông Sang gồm Hùng, Biên và Hiếu đến gặp Chiến để làm rõ việc có đứng ra nhận khoản nợ liên quan Hạnh “Sự” hay không. Chiến không trả lời. Khi ông Sang nói nếu có nợ thì thu xếp trả, Chiến tỏ thái độ bức xúc, đứng dậy rút súng hướng về phía ông Sang.

Thấy vậy, anh Biên lao vào khống chế Chiến. Cùng lúc, Nguyễn Văn Lợi cầm một vật màu đen giống súng và một người đàn ông khác (chưa rõ lai lịch) cầm gậy sắt ba khúc chạy đến hỗ trợ.

Theo cáo trạng, trong lúc giằng co, Chiến nổ một phát súng trúng vùng bụng anh Biên. Sau đó, anh Biên tiếp tục bị đánh, gục xuống trước cửa quán bia “Ngà Béo”.

Chiến rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Khẩu súng bắn đạn cao su được xác định do Chiến mua từ năm 2017 tại khu vực biên giới Tây Ninh – Campuchia và mang theo người từ đó.

Liên quan đến Hạnh “Sự”, tháng 7/2025, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, Công an Hà Nội đã bắt giữ nữ giang hồ cộm cán này cùng nhóm đồng phạm. Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2019, vợ chồng anh N.B.Đ. ký hợp đồng đặt cọc trị giá 32 tỷ đồng với bà Hạnh để chuyển nhượng một thửa đất tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Do thửa đất này đang thế chấp tại ngân hàng từ năm 2011 nên quá trình chuyển nhượng bị “đóng băng”. Do đó, Hạnh “Sự” nhiều lần gặp, yêu cầu anh Đ. trả tiền nhưng không được. Tối 1/7 đến sáng 3/7, Hạnh cùng đồng bọn đến và ở lại, ăn ngủ tại văn phòng công ty của Đ., để trông, canh giữ, không cho người này ra ngoài với mục đích gây sức ép yêu cầu anh Đ. phải trả tiền.