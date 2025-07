Xác nhận với PV VietNamNet tối nay (8/7), lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Nguyễn Thành Long (SN 1988, còn gọi là Tiến “bịp”), ở thôn Quế Lâm, xã Kiến Thụy (Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến “bịp” bị bắt cùng Nguyễn Văn T. (SN 1983) và Nguyễn Văn Đ. (SN 1984), đều trú tại xã Kiến Minh (Hải Phòng).

Tiến "bịp", một giang hồ mạng nổi tiếng, đã bị cơ quan công an đưa về trụ sở để phục vụ điều tra

Qua thông tin từ quần chúng, cơ quan công an nhận thấy Tiến “bịp” có dấu hiệu sử dụng ma tuý. Đầu giờ chiều nay, tại nhà của Nguyễn Văn T., thuộc xã Kiến Minh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng phối hợp với công an địa phương bắt quả tang Tiến “bịp” và đồng bọn đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình