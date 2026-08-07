Sáng nay, TAND KV 6 thuộc TAND TP Hải Phòng mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thành Long (hay còn gọi là Tiến Bịp), SN 1988, trú xã Kiến Thụy và Nguyễn Văn Tuấn, SN 1983, trú xã Kiến Minh, TP Hải Phòng.

Tiến Bịp và đồng phạm tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: CTV

Sau khi tiến hành đánh giá, phân tích các tình tiết vi phạm pháp luật, TAND KV 6 kết án 2 bị cáo nêu trên.

Nguyễn Thành Long bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn cũng bị hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù.

Nguyễn Thành Long (Tiến Bịp) nhận tội trước phòng móng ngựa.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn - người được Tiến Bịp đưa tiền đi mua ma tuý về sử dụng.

Theo cáo trạng của VKS KV6, trong các ngày 7/7 và 8/7/2025, Nguyễn Thành Long liên tục bảo, đưa 460.000 đồng cho Nguyễn Văn Tuấn đi mua ma túy để cùng với Nguyễn Văn Đạo sử dụng. Hành vi này bị cơ quan công an bắt quả tang, Tuấn và Long bị bắt tạm giam từ ngày 13/7/2025.

HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo, mỗi người 8 năm tù.

Các bị can Nguyễn Thành Long, Nguyễn Văn Tuấn bị truy tố ra trước toà cùng tội danh là Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.