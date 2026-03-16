Theo thông báo ngày 6/3, ông Shi Guojun nhận vị trí nhà khoa học chiến lược trưởng kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Tương lai tại DK Electronic Materials (DKEM).

Công ty cho biết ông sẽ phụ trách hoạch định chiến lược và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới nổi của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là mảng bộ nhớ bán dẫn.

Động thái này diễn ra giữa giai đoạn Trung Quốc đang thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tự chủ công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn và đóng gói chip - công đoạn cuối trong quy trình sản xuất. Mục tiêu là giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong bối cảnh phương Tây hạn chế xuất khẩu và nhu cầu thị trường tăng mạnh.

Có trụ sở tại Nghi Hưng, thành phố Vô Tích, DK Electronic Materials hiện là một trong những nhà cung cấp bột kim loại hóa dùng cho pin mặt trời lớn nhất thế giới - loại vật liệu quan trọng trong sản xuất pin quang điện. Năm ngoái, công ty nắm khoảng 25% thị phần toàn cầu.

Doanh nghiệp này niêm yết trên sàn ChiNext của Thâm Quyến vào năm 2020.

Shi Guojun đảm nhận vai trò nhà khoa học chiến lược trưởng kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Tương lai tại DK Electronic Materials. Ảnh: SCMP

Việc bổ nhiệm ông Shi Guojun cũng cho thấy chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chip nhớ của DKEM, sau một loạt thương vụ mua lại doanh nghiệp trong ngành này. Hiện cả Shi Guojun và công ty chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ báo chí.

Từ nhà khoa học khí tượng đến chuyên gia vật liệu bán dẫn

Shi Guojun bắt đầu con đường học thuật năm 1983 khi theo học ngành khí tượng nông nghiệp tại Viện Khí tượng Nam Kinh (nay là Đại học Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh). Sau đó, ông sang Canada học thạc sĩ khí tượng vi mô tại Đại học Guelph.

Từ đây, hướng nghiên cứu của ông chuyển sang lĩnh vực kỹ thuật. Ông tiếp tục đến Viện Công nghệ California (Caltech, Mỹ) rồi hoàn thành chương trình tiến sĩ kỹ thuật hóa học và khoa học vật liệu tại đây năm 1992.

Sau đó, Shi Guojun giảng dạy hơn 20 năm tại Đại học California, Irvine, công bố hơn 200 bài báo khoa học và trở thành giáo sư chính thức (tenured professor).

Năm 2010, ông được trao Giải thưởng Đóng góp Kỹ thuật Xuất sắc Bền vững của IEEE-CPMT Society nhờ các nghiên cứu về đóng gói quang điện tử, vật liệu bán dẫn tiên tiến và quy trình sản xuất. Một năm sau, ông được bầu làm Hội viên cao cấp (Fellow) của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE).

Mối liên hệ với doanh nghiệp Trung Quốc từ nhiều năm trước

Mối quan hệ giữa Giáo sư Shi Guojun và DK Electronic Materials bắt đầu từ năm 2017, khi công ty tài trợ 1 triệu USD để thành lập một phòng thí nghiệm tại Đại học California, Irvine do ông phụ trách.

Nhà sáng lập DKEM, ông Shi Weili, từng cho biết các nghiên cứu của Giáo sư Shi Guojun về công nghệ bột dẫn điện dùng trong sản xuất pin mặt trời, cùng hiểu biết sâu về thị trường bán dẫn, đã có ảnh hưởng quan trọng khi ông thành lập công ty.

Hiện nay, trên trang web của Đại học California, Irvine, ông Shi Guojun được ghi nhận với danh hiệu giáo sư danh dự.