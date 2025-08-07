Phép màu của Kurt là vở nhạc kịch được viết bởi MC, biên kịch Đinh Tiến Dũng, dàn cố vấn nghệ thuật gồm những tên tuổi quen thuộc như Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, nhạc sĩ Lưu Hà An. Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, người đứng sau thành công của loạt chương trình âm nhạc trên VTV như Đồ Rê Mí, Giai điệu tự hào…

Tại thế giới giả tưởng rực rỡ sắc màu, Kurt - nhân vật chính của vở nhạc kịch phải đối mặt với nỗi sợ hãi, những định kiến từ thế giới xung quanh bởi sự hôi hám, “khó ngửi”. Từ đó, cậu bước vào hành trình khám phá và khẳng định giá trị của bản thân mình, chứng minh “bất kỳ ai cũng có một ý nghĩa riêng trong cuộc đời”.

Câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, kết hợp kỹ thuật trình diễn sân khấu sinh động, hấp dẫn, đan xen khéo léo giữa yếu tố giải trí và giáo dục, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả ở mọi lứa tuổi.

Điểm đặc biệt tại công diễn 2 vở nhạc kịch Phép màu của Kurt, "giáo sư" Xoay Đinh Tiến Dũng sẽ lần đầu bước lên sân khấu, thể hiện nhân vật cụ Dế trong chính kịch bản anh sáng tác. Theo tiết lộ của ê-kíp, anh sẽ xuất hiện tại một trong hai suất chiếu, như món quà bất ngờ gửi tới khán giả.

Tiết lộ về vở nhạc kịch, biên kịch Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vở diễn sẽ chia làm 2 phe, phe phía trên là những bông hoa, là ong là bướm, những nhà 'quý tộc' của thảo nguyên và bên dưới là Kurt cùng với cộng đồng ruồi nhặng, bọ hung. Hai cộng đồng này vốn không chơi với nhau và có chút kỳ thị nhau nhưng do một biến cố không mong muốn xảy đến với nàng Thủy Tiên Vàng - bông hoa quan trọng nhất của Lễ hội mùa Xuân, vai trò của Kurt mới được biết tới rõ ràng. Cũng từ đó, Kurt đã tạo nên 'phép màu' đặc biệt”.

Nói về việc làm cố vấn nghệ thuật cho vở nhạc kịch, NSND Xuân Bắc chia sẻ: "Kịch bản Phép màu của Kurt rất hay và thú vị. Thêm nữa, trong dịp hè này, với tư cách người cha, tôi nghĩ nếu không tham gia những hoạt động như thế này thật có lỗi với các bạn nhỏ. Là một nghệ sĩ đi trước, tôi thấy mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tạo điều kiện cho những bạn trẻ yêu nghệ thuật phát huy khả năng của mình. Biết đâu đấy, trong số những bạn nhỏ tham gia Phép màu của Kurt sẽ có những bạn từ yêu thích trở thành đam mê, từ đó bộc lộ tài năng, đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà".

Ảnh: BTC