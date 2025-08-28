Bí quyết bắt trọn khoảnh khắc “vàng” cho dân công sở

“Ở công ty cảm giác lúc nào cũng trong tâm thế vội vã, làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng, quay cuồng với deadline. Nhiều khi chỉ có một điều ước giản đơn là đủ thời gian để thật sự tận hưởng một món ăn nhẹ và nghỉ ngơi đúng nghĩa”, Thuỳ Linh, 27 tuổi, nhân viên văn phòng chia sẻ.

Deadline nối tiếp nhau khiến dân văn phòng thiếu vắng những phút nghỉ ngơi thư giãn

Thực tế, phần lớn dân văn phòng như Linh đang không thực sự có thời gian nghỉ chất lượng. Deadline dày đặc, dồn dập danh sách công việc cần làm khiến người đi làm ngày càng sống vội. Giờ nghỉ trưa, nghỉ giữa buổi… dần trở thành khoảng thời gian “tranh thủ”: tranh thủ chợp mắt 20 phút, tranh thủ ăn trưa, hoặc… bỏ luôn vì chưa xong việc.

Những phút giây thư giãn thực ra luôn hiện diện, chỉ cần 5 - 10 phút ngay giữa bận rộn deadline nhưng là khoảng thời gian chất lượng, khi cơ thể, tâm trí và cảm xúc đạt trạng thái tận hưởng trọn vẹn từng giây phút.

Đó có thể cảm giác tận hưởng, nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn khi thưởng thức một chiếc bánh socola đậm vị. Chính vị bánh ngon tươi mới và khoảnh khắc đắm chìm trong hương vị đã tạo ra giờ “vàng” thư giãn, xua tan mệt mỏi, tiếp thêm niềm vui sau bao tất bật thường nhật. Chiếc bánh vì thế trở thành một “nghi thức” nhỏ để tự thưởng bản thân hay món quà sẻ chia cùng đồng nghiệp thay lời quan tâm ấm áp.

Tận hưởng giờ “vàng” thư giãn cùng vị ngon mềm mịn với LOTTE CHOCOLAT

Giới văn phòng đang “truyền tay” nhau chiếc bánh LOTTE CHOCOLAT như bí quyết “sạc năng lượng” cho ngày bận rộn. Phút nghỉ ngơi trở nên thư giãn tuyệt vời nhờ chiếc bánh LOTTE CHOCOLAT tươi mới như vừa ra lò.

Một hành trình trọn vẹn cảm xúc được tạo ra khi thưởng thức LOTTE CHOCOLAT, dẫn dắt từ lớp bánh bông lan mềm mịn đậm vị socola tuyệt hảo, chạm đến nhân marshmallow dai ngon lôi cuốn, tất cả cùng hòa quyện trong vị ngọt thơm khó cưỡng, khơi mở mọi giác quan. Mỗi miếng bánh là một trải nghiệm ngọt ngào khó quên, biến mỗi khoảnh khắc thưởng thức trở nên đáng nhớ và tràn đầy niềm vui.

Tinh hoa nghệ thuật làm bánh Nhật, chắt lọc trong từng chiếc bánh LOTTE CHOCOLAT thượng hạng

Mang đến trải nghiệm cao cấp mỗi ngày, LOTTE CHOCOLAT giúp bạn dễ dàng cảm nhận sự hài lòng “xa xỉ” nho nhỏ giữa guồng quay bận rộn, như đang thưởng thức một chiếc bánh tươi tại tiệm café yêu thích. Với nghệ thuật làm bánh Nhật Bản trứ danh, từng chiếc bánh như được nâng niu bởi bàn tay những nghệ nhân lành nghề, tạo nên sự tinh tế từ hương vị, độ mềm mại từ lớp vỏ đến phần nhân, tạo thành vị ngon trọn vẹn của bánh LOTTE CHOCOLAT. Độ tươi ngon “nóng hổi” như bánh mới ra lò và vị socola thượng hạng cho mỗi giờ “vàng” trở nên đắt giá, được cam kết bởi hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt và công thức sản xuất bí truyền từ Nhật Bản.

Bánh LOTTE CHOCOLAT - món quà ngọt ngào cho giờ nghỉ vàng đúng điệu

Mỗi khoảnh khắc cùng LOTTE CHOCOLAT là cách nuông chiều bản thân đầy tinh tế, như một món quà bạn tự dành tặng chính mình vì những nỗ lực mỗi ngày. Phần tự thưởng "ngọt ngào" giản dị nhưng sẽ là chất xúc tác để bạn sạc lại năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và giữ tinh thần luôn tươi mới.

Bạn cũng có thể lan tỏa sự ngọt ngào ấy đến người thân hay đồng nghiệp. Đôi khi, chỉ cần đặt một chiếc bánh LOTTE CHOCOLAT trên bàn làm việc tạo bất ngờ, hay trao tận tay cho đồng nghiệp, cũng đủ để một ngày làm việc thêm dễ thương hơn với thông điệp: “Bạn đã nỗ lực và xứng đáng được nghỉ ngơi, yêu thương bản thân nhiều hơn”.

Tháng 9 này, hãy cùng LOTTE CHOCOLAT tạo nên những “giờ vàng thư giãn”. Thương hiệu bánh nổi tiếng của LOTTE đang ra mắt chiến dịch “Bắt khoảnh khắc vàng - Chạm ngay quà đỉnh”, lan tỏa thói quen nghỉ ngơi tích cực đến tất cả mọi người. Từ ngày 1/9/2025 đến 1/12/2025, khách hàng khi mua bánh LOTTE CHOCOLAT tại các cửa hàng trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng, vào website để tham gia quay thưởng trúng quà. 9 giải nhất gồm Điện thoại Iphone 16 128GB; 99 giải nhì là máy chụp hình Fujifilm Instax Camera Mini 12 và 29,999 giải ba là mã thẻ nạp điện thoại đang chờ các chủ nhân may mắn. LOTTE CHOCOLAT - chiếc bánh mềm tươi, sẽ không chỉ là người bạn đồng hành trong những phút nghỉ ngơi quý giá mà còn đem đến những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống.

Những giải thưởng hấp dẫn trong chương trình khuyến mại vào tháng 9 tới này của LOTTE CHOCOLAT

Tập đoàn LOTTE là nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều nhãn hiệu quen thuộc như Lotte Xylitol, Toppo, Koala’s March,... Với hương vị mềm thơm đậm vị, ngon như bánh tươi, LOTTE CHOCOLAT mang đến trải nghiệm thưởng thức chuẩn mực từ nghệ thuật làm bánh Nhật Bản. LOTTE CHOCOLAT sở hữu hai dòng sản phẩm chính là bánh Bouchee LOTTE CHOCOLAT vị Socola hoặc phô mai và bánh Socola Pie LOTTE CHOCOLAT. Các sản phẩm của LOTTE CHOCOLAT đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các tiệm tạp hóa toàn quốc. Truy cập website để cập nhật các thông tin mới nhất về chương trình: https://lottechocolat.com.vn/



Bích Đào