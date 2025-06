Bãi tắm kín du khách chen chân, quảng trường biển đông nghẹt người, những màn pháo hoa thắp sáng đường chân trời, chuỗi show diễn, lễ hội đường phố rộn ràng từ sáng sớm đến đêm. Đó cũng là lý do The Pathway - tổ hợp căn hộ cao tầng sát biển đầu tiên tại Sầm Sơn - đang là “từ khóa nóng” nhất thị trường lúc này.

Du lịch tăng tốc, bất động sản sát biển vào sóng lớn

Sầm Sơn không còn là điểm đến mùa vụ. Nhờ sự đầu tư bài bản về hạ tầng, dịch vụ và chuỗi sự kiện đặc sắc, thành phố biển đã trở thành trung tâm du lịch hàng đầu phía Bắc. .

Lượng khách du lịch đổ về Sầm Sơn luôn đạt mức kỷ lục

Những ngày đầu hè, hàng vạn du khách đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Theo sau hình ảnh “khối nghỉ hè” tiến về Sầm Sơn, có lẽ ít ai nghi ngờ việc thành phố này sẽ cán đích mục tiêu 9,6 triệu lượt khách cho cả năm 2025, mà sự trăn trở sẽ dành cho câu chuyện về hạ tầng lưu trú và bài toán tăng chi tiêu cho du khách.

Bên cạnh dòng khách ổn định, xu hướng dịch chuyển mạnh của người trẻ, gia đình trung lưu từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về Sầm Sơn nghỉ dưỡng cuối tuần cũng tạo lực cầu lớn cho phân khúc bất động sản ven biển. Căn hộ gần bãi tắm, sát khu vực diễn ra sự kiện, lại có khả năng vận hành linh hoạt - chính là lựa chọn lý tưởng để đầu tư lưu trú ngắn hạn.

The Pathway - Tọa độ nghỉ dưỡng cuối tuần yêu thích của người trẻ và các gia đình trung lưu. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đã trở thành “kim chỉ nam” huyền thoại trong đầu tư, dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, những thành phố biển nổi tiếng như Dubai, Miami hay tới “thủ phủ du lịch” như Nha Trang, Đà Nẵng, Sầm Sơn, các căn hộ sát biển - view trực diện bãi tắm hoặc lễ hội - luôn nằm trong nhóm sản phẩm có tốc độ tăng giá vượt trội.

Theo đại diện đơn vị phân phối BĐS tại Thanh Hóa, The Pathway tại Sầm Sơn hiện đang ở trong giai đoạn giá dễ tiếp cận, nhưng sở hữu gần như mọi yếu tố mà các nhà đầu tư sành sỏi săn đón.

“Dự án nằm sát biển, chỉ cách vài bước chân tới bãi tắm. Tầm nhìn biển rộng mở, đặc biệt tòa P2 có tới 80% căn hộ hướng biển - một con số hiếm có trên thị trường. Bên cạnh đó là hệ sinh thái tiện ích nội khu- ngoại khu đồng bộ, từ phòng gym, yoga, shophouse đến công viên giải trí Sun World Sam Son trong phạm vi kết nối gần”, một lãnh đạo sàn phân tích lợi thế của dòng căn hộ tại The Pathway.

Không gian vui chơi giải trí sôi động tại The Pathway. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Căn hộ view biển, view pháo hoa - tài sản kép cho tương lai

Không phải ngẫu nhiên The Pathway trở thành “đích ngắm” của dòng tiền trong mùa cao điểm. Tổ hợp căn hộ này hội tụ trọn vẹn những yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho một sản phẩm nghỉ dưỡng – đầu tư thực thụ.

Trước hết, dự án sở hữu vị trí kim cương khi kết nối trực tiếp với Đại lộ Đông Sơn – trục giao thông huyết mạch nối liền QL47 và Đại lộ Nam Sông Mã (đang được mở rộng lên 8 làn xe, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025). Từ đây, du khách dễ dàng tiếp cận các điểm du lịch trọng yếu và luồng khách đổ về từ các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam...

Vị trí kim cương của dự án The Pathway. Ảnh phối cảnh: Sun Property

The Pathway là một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái do Sun Group phát triển tại Thanh Hóa. Dự án thuộc Sun Grand Boulevard – khu đô thị hiện đại đã thành hình, kết nối gần với Sun World Sam Son, đồng thời được cộng hưởng từ chuỗi dự án nghỉ dưỡng, tâm linh và sinh thái lớn đang được triển khai tại Quảng Xương, Bến En và Am Tiên. Điều này không chỉ đảm bảo lượng khách ổn định mà còn tạo nền tảng cho bất động sản tăng trưởng theo thời gian.

Mỗi tòa tháp P2, P3 cao 20 tầng mang đến đa dạng loại hình căn hộ: studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ + 1, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. Diện tích hợp lý từ 25m² đến hơn 70m². Nhờ thiết kế đa dạng, tối ưu hóa diện tích và công năng, mỗi căn hộ sử dụng linh hoạt cho nhiều nhu cầu, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng từ người trẻ độc thân đến gia đình đa thế hệ. Tòa P2 được đánh giá cao nhờ tầm nhìn hướng biển rộng mở, trong khi tòa P3 lại là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích nhịp sống sôi động, khi nằm ngay trục quảng trường trung tâm.

“Gà đẻ trứng vàng P2 P3” tại dự án The Pathway. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Một yếu tố không thể bỏ qua là tiềm năng khai thác kinh doanh du lịch. Với 9 -10 triệu lượt khách mỗi năm, công suất phòng tại Sầm Sơn luôn ở mức cao, đặc biệt trong mùa hè. Các căn hộ tại The Pathway có thể dễ dàng vận hành mô hình lưu trú ngắn ngày, tạo dòng tiền ổn định. Trong khi đó, nguồn cung sản phẩm cùng phân khúc vẫn đang ở mức hạn chế, khiến giá trị căn hộ tăng dần chỉ sau một thời gian ngắn mở bán.

Việc Sun Group tiếp tục cam kết đầu tư dài hạn vào Thanh Hóa, đặc biệt tại Sầm Sơn, chính là bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực này trong tương lai gần.

Lệ Thanh