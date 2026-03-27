Địa chỉ định danh vị thế chủ nhân

Theo Báo cáo Branded Residences 2024 của Knight Frank, vị trí chính là thước đo tiên quyết định hình giá trị của một bất động sản hàng hiệu. Đó không chỉ là tọa độ địa lý, mà còn là một "tuyên ngôn" về phong cách sống, đẳng cấp cá nhân và sự kết nối mật thiết với cộng đồng giới tinh hoa toàn cầu.

Khu vực Ba Son Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) với định hướng trở thành quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế của TP.HCM

Tại TP.HCM, Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển là dự án được Marriott International lựa chọn để ra mắt khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott đầu tiên tại Việt Nam . Tọa lạc trên mảnh đất ven sông gắn liền với mạch nguồn di sản Ba Son - trái tim tài chính và dịch vụ cao cấp của TP.HCM - sự xuất hiện của Grand Marina Saigon không chỉ phản ánh tiềm năng vượt trội của thị trường nội địa, mà còn định vị khu vực Ba Son như một tọa độ quan trọng trên bản đồ phát triển toàn cầu của doanh nghiệp.

Sống trọn phong cách Marriott mỗi ngày

Giá trị của một căn hộ mang thương hiệu Marriott hay JW Marriott không chỉ nằm ở thương hiệu, mà đến từ hệ tiêu chuẩn toàn cầu được đúc kết qua gần một thế kỷ hình thành của tập đoàn Marriott International: đơn vị hiện vận hành hơn 9.000 khách sạn với danh mục hơn 230 dự án branded residences trên toàn cầu. Chính bề dày kinh nghiệm này là nền tảng để Marriott thiết lập danh mục yêu cầu nghiêm ngặt cho mỗi dự án: từ vật liệu hoàn thiện, danh mục tiện ích, đơn vị tư vấn đến các công nghệ tân tiến được áp dụng.

Nhờ đó, mỗi căn hộ Marriott Residences và JW Marriott Residences tại Grand Marina Saigon khi bàn giao đều đạt độ đồng bộ cao về thẩm mỹ và chất lượng với các khách sạn Marriott trên toàn thế giới - thỏa mãn những "khẩu vị" khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Sảnh chờ sang trọng theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với đội ngũ concierge luôn túc trực hỗ trợ

Yếu tố an toàn và sức khỏe cộng đồng cũng được đặt lên hàng đầu. Từng chi tiết như nhà vệ sinh kích thước nhỏ cho các cư dân nhí trong Kid’s Club, hay thảm cao cấp cách âm tối ưu cho phòng chiếu phim… đều thể hiện triết lý nhân văn lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, hệ thống an ninh đa lớp, cùng sự riêng tư và an ninh, chính là “lớp màng lọc” quan trọng nhất để định nghĩa một không gian sống hàng hiệu đúng nghĩa.

Trên nền tảng đó, mỗi căn hộ căn hộ mang thương hiệu Marriott hay JW Marriott tại Grand Marina, Saigon đều được kiến tạo tinh tế trong từng chi tiết, trang nhã trong từng góc nhỏ.

Mỗi căn hộ tại Grand Marina Saigon là nơi không gian thấu hiểu nhịp sống riêng của chủ nhân.

Hoàn thiện phong cách sống đó là đội ngũ Quản gia Marriott và JW Marriott - một chức danh thể hiện vai trò bao quát và chủ động trong việc quản lý toàn diện khu căn hộ. Mỗi quản gia đều trải qua hơn 250 giờ đào tạo hằng năm theo tiêu chuẩn của tập đoàn Marriott, không ngừng nâng cao kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về nghệ thuật hiếu khách, nhằm mang đến trải nghiệm sống tinh tế và tiện nghi nhất cho cư dân bằng dịch vụ cá nhân hóa: từ việc ghi nhớ ngày kỷ niệm đến việc thiết kế các hoạt động nghệ thuật, sức khỏe xuyên suốt năm cho cộng đồng cư dân.

Đội ngũ quản gia mang đến những dịch vụ chuẩn 5 sao cho cuộc sống hàng ngày của cộng đồng cư dân

Đây là tôn chỉ mà Masterise Homes và Marriott kiên định theo đuổi - mang lại một tổ ấm không chỉ sang trọng, mà còn là nơi an tâm tuyệt đối để tận hưởng cuộc sống.

Sống trong cộng đồng tinh hoa Marriott toàn cầu

“Nơi bạn sống khẳng định bạn là ai”. Trở thành cư dân tại Grand Marina Saigon còn là “tấm vé” thông hành bước vào “mạng lưới tinh hoa thế giới”. Việc họ lựa chọn sống tại đây không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ Marriott đã được kiểm chứng qua hàng thập kỷ, mà còn là tuyên ngôn thầm lặng về gu sống tinh tế.

Sự kiện chào đón năm mới của cộng đồng cư dân Grand Marina Saigon

Bên cạnh đó, Chủ nhân Marriott Residences còn được kết nối với mạng lưới đặc quyền toàn cầu thông qua ONVIA - nền tảng được xây dựng riêng cho chủ sở hữu BĐS hàng hiệu Marriott trên thế giới. Chủ nhân cũng được tự động nâng cấp lên hạng Platinum hoặc Gold Elite trong chương trình Marriott Bonvoy – mang đến hàng loạt đặc quyền tại hơn 9.000 khách sạn, resort Marriott trên toàn cầu. Phong cách sống Marriott tại Grand Marina, Saigon vì thế trở thành lựa chọn xứng tầm, không chỉ khẳng định đẳng cấp mà còn mang lại cảm giác thuộc về cộng đồng tinh hoa.

(Nguồn: Masterise Homes)