Nhẫn cưới không nhất thiết phải giống nhau hoàn toàn

Quan niệm hai chiếc nhẫn cưới phải có thiết kế gần như giống hệt nhau đang dần thay đổi.

Trong thực tế, cô dâu và chú rể có thể có sở thích rất khác biệt. Một người yêu thích thiết kế thanh mảnh, có điểm nhấn, trong khi người còn lại ưu tiên sự đơn giản và thuận tiện khi sử dụng hàng ngày.

Thay vì buộc cả hai phải lựa chọn cùng một kiểu dáng, các cặp đôi có thể tìm kiếm những yếu tố chung để tạo sự kết nối giữa hai chiếc nhẫn. Đó có thể là chất liệu, đường nét thiết kế, họa tiết hoặc một chi tiết nhỏ mang ý nghĩa riêng.

Theo ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Đá quý Anh Phương (Anh Phương Jewelry - APJ), sự thay đổi này phản ánh cách người trẻ nhìn nhận về nhẫn cưới ngày nay.

“Các cặp đôi trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc lựa chọn nhẫn cưới. Họ không chỉ hỏi mẫu nào đẹp hay đang được ưa chuộng mà thường chia sẻ về phong cách, công việc, thói quen đeo trang sức và mong muốn của cả hai. Điều họ tìm kiếm là một cặp nhẫn phù hợp với chính mình, thay vì phải lựa chọn theo một khuôn mẫu cố định”, ông Hiếu chia sẻ.

Đưa câu chuyện riêng vào thiết kế

Một trong những cách đơn giản để tạo dấu ấn cá nhân là khắc tên, ngày cưới, ngày kỷ niệm hoặc ký hiệu có ý nghĩa đối với hai người.

Bên cạnh đó, nhu cầu điều chỉnh thiết kế cũng đa dạng hơn. Các cặp đôi có thể lựa chọn độ rộng khác nhau cho nhẫn nam và nữ, thay đổi bề mặt, lựa chọn chất liệu hoặc tạo một chi tiết chung để kết nối hai sản phẩm.

Theo đại diện APJ, quá trình tư vấn vì vậy cũng thay đổi. Thay vì bắt đầu bằng việc giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm, người tư vấn cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước khi đề xuất lựa chọn phù hợp.

Mỗi cặp đôi đều có câu chuyện và nhu cầu khác nhau. Có người muốn hai chiếc nhẫn đồng điệu về thiết kế, có người lại muốn giữ phong cách riêng nhưng vẫn có một chi tiết kết nối. Vai trò của người tư vấn là giúp họ tìm được điểm cân bằng giữa sở thích của hai người, tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng lâu dài.

Tính ứng dụng được chú trọng

Khác với một số trang sức chỉ sử dụng trong những dịp nhất định, nhẫn cưới thường được đeo hàng ngày. Vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm sử dụng lâu dài cũng trở thành tiêu chí được nhiều người cân nhắc.

Kích thước, độ rộng, bề mặt, chất liệu hay đặc thù công việc của người đeo đều có thể ảnh hưởng đến lựa chọn.

Một thiết kế nhiều chi tiết có thể phù hợp với người yêu thích trang sức nổi bật, trong khi những người thường xuyên vận động hoặc làm việc bằng tay có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sự gọn gàng và thoải mái.

Cá nhân hóa không đồng nghĩa với chi phí cao

Một quan niệm khác đang thay đổi là trang sức cá nhân hóa phải đi kèm thiết kế phức tạp và ngân sách lớn.

Trên thực tế, dấu ấn riêng đôi khi đến từ những chi tiết nhỏ. Việc lựa chọn chất liệu, thay đổi độ rộng, khắc một thông điệp hoặc tạo một điểm chung giữa hai chiếc nhẫn cũng có thể giúp cặp đôi tạo nên sản phẩm mang ý nghĩa riêng.

Ngân sách vì vậy trở thành một phần trong quá trình tư vấn thay vì là yếu tố đối lập với nhu cầu cá nhân hóa.

Theo ông Phạm Duy Hiếu, việc xác định ngân sách ngay từ đầu giúp các cặp đôi thu hẹp lựa chọn và tập trung vào những yếu tố thực sự quan trọng với mình.

“Cá nhân hóa không có nghĩa là phải làm một chiếc nhẫn thật cầu kỳ. Đôi khi một chi tiết rất nhỏ nhưng gắn với kỷ niệm của hai người lại có giá trị hơn nhiều. Điều quan trọng là thiết kế đó phù hợp với câu chuyện, nhu cầu sử dụng và ngân sách mà cặp đôi đã xác định”, đại diện APJ chia sẻ.

Trang sức cưới thay đổi cùng thế hệ khách hàng trẻ

Sự phát triển của xu hướng cá nhân hóa cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các thương hiệu trang sức. Đối với APJ, ông Phạm Duy Hiếu cho rằng sự thay đổi trong hành vi khách hàng là động lực để thương hiệu tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm tư vấn và phát triển các lựa chọn trang sức cưới đa dạng hơn.

“Nhẫn cưới là một sản phẩm đặc biệt bởi phía sau quyết định mua không chỉ có yếu tố thẩm mỹ hay giá trị vật chất mà còn có cảm xúc. Chúng tôi mong muốn mỗi cặp đôi khi lựa chọn nhẫn có thể tìm thấy một thiết kế thực sự đại diện cho mình và vẫn cảm thấy phù hợp khi nhìn lại sau nhiều năm”, ông Hiếu nói.

Từ việc lựa chọn một mẫu nhẫn giống nhau, xu hướng đang dịch chuyển sang tìm kiếm sự đồng điệu giữa hai cá tính. Khi các cặp đôi trẻ ngày càng đề cao trải nghiệm và dấu ấn cá nhân trong ngày cưới, nhẫn cưới cũng trở thành một cách để họ lưu giữ câu chuyện của mình trong một vật phẩm có thể đồng hành lâu dài.

Công ty TNHH Thương Mại Vàng Bạc Đá quý Anh Phương (Anh Phương Jewelry - APJ), Trụ sở: 738 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Bàn Cờ, TP.HCM Xưởng sản xuất: 106 Nghĩa Thục, Phường An Đông, TP.HCM Website: https://apj.vn Facebook: https://www.facebook.com/anhphuongjewelry Số điện thoại: (028) 3839 4774 Email: cskh@apj.vn Hệ thống cửa hàng: https://apj.vn/ve-thuong-hieu-apj/he-thong-cua-hang

Phương Dung