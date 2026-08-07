Lời giới thiệu tinh tế của mẹ kế

Đoạn video ghi lại màn phát biểu của mẹ kế trong đám cưới con riêng tại TPHCM thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Trong phần lễ gia tiên, mẹ kế của cô dâu đại diện nhà gái đứng ra phát biểu và trao quà cưới cho cô dâu, chú rể. Thay vì giới thiệu mình là “mẹ kế”, người phụ nữ đã có lời giới thiệu tinh tế: “Tôi là vợ của ba cô dâu. Hôm nay là ngày vui của hai con, tôi có vài điều muốn nói”.

Lời nhắn nhủ đầy cảm xúc của mẹ kế cô dâu trong đám cưới. Nguồn: Bột Quay Phim Cưới

Khi nhắn nhủ với con riêng của chồng, người phụ nữ vẫn gọi “con”, xưng “cô”. Trước quan viên hai họ, bà chia sẻ đầy cảm xúc: “Cô Vân lấy ba con, thời gian không dài cũng không ngắn. Từng ngày thấy con khôn lớn, học hành đến nơi đến chốn, cô Vân rất vui mừng. Hôm nay, niềm vui nhân đôi khi cô Vân gả con về một nơi tử tế. Cũng như ba nói, nhà cửa tụi con đã có rồi nhưng nhà mình là nhà mặt tiền, nếu các con muốn kinh doanh thì cứ đến làm...

Khi làm ăn, các con cũng cần vốn liếng. Ở đây cô Vân không có nhiều, cô tặng vợ chồng con 500 triệu đồng để hai con làm vốn”.

Đoạn video thu hút 1,4 triệu lượt xem và 65 nghìn lượt “thả tim”.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận xúc động như: “Mẹ kế cô dâu dùng câu từ tế nhị mà vẫn đong đầy tình cảm”; “Người mẹ kế đáng trân trọng, không phải vì cọc tiền 500 triệu mà vì cách nói chuyện. Tôi cảm nhận cô ấy rất tôn trọng con riêng của chồng”...

Món quà ý nghĩa

Theo tìm hiểu, cô dâu trong đoạn video là Ngô Thị Thanh Trúc (SN 2003, phường Phú Thạnh, TPHCM). Trúc cho hay, đám cưới của cô được tổ chức vào đầu tháng 7/2026 nhưng một số khoảnh khắc đặc biệt trong hôn lễ đến giờ mới "lên xu hướng".

Vợ chồng Trúc được bố và mẹ kế tặng món quà giá trị

Bố mẹ Thanh Trúc chia tay cách đây hơn 10 năm, kể từ đó, cô sống cùng bố. Dẫu không sống chung nhà, Trúc vẫn nhận được sự quan tâm và tình yêu thương trọn vẹn của bố, mẹ.

Dần dần cô nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là sống cùng nhau mà là việc mỗi người tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Năm 2015, bố Trúc tái hôn với bà Bích Vân (SN 1983). Trúc nhớ mãi cảm xúc bỡ ngỡ pha chút ngượng ngùng trong lần đầu gặp mẹ kế. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm chân thành và đầy tinh tế, theo thời gian, cô đã mở lòng với bà.

Thanh Trúc bên bố và mẹ kế trong hôn lễ

“Các mối quan hệ trong gia đình tôi được trọn vẹn như hôm nay là nhờ mọi người luôn tôn trọng lẫn nhau, không ai ép buộc ai phải sống như mình mong muốn.

Sự quan tâm tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhặt khiến vợ chồng, ba mẹ, con cái... ngày càng gắn bó hơn”, Trúc chia sẻ.

Món quà 500 triệu đồng mẹ kế trao tặng trong lúc làm lễ gia tiên khiến cô dâu Thanh Trúc bất ngờ. Trước đó, Trúc chưa từng nghe phụ huynh nhắc đến món quà này.

Trúc cho biết, 500 triệu đồng là khoản vốn liếng ba và mẹ kế cùng chuẩn bị, làm hành trang cho vợ chồng cô bước vào hôn nhân. Với Trúc, món quà này mang ý nghĩa đặc biệt, giúp vợ chồng cô cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của bậc cha mẹ.

“Điều khiến tôi xúc động nhất là lời dặn dò chân thành của ba và mẹ kế. Qua đó, tôi cảm nhận được sự tin tưởng của ba mẹ, rằng chúng tôi sẽ yêu thương, đồng hành với nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc”, Trúc nói.

Thanh Trúc bên bố mẹ chồng (ngoài cùng bên trái), mẹ ruột (áo dài trắng) và mẹ kế (áo dài hoa)

Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, Thanh Trúc được mẹ kế giúp đỡ rất nhiều. Bà Vân đứng ra lo liệu, chuẩn bị từ việc nhỏ đến việc lớn như rạp cưới, cỗ bàn, tiếp đón khách khứa... Bà luôn hỏi han, nhắc nhở con gái chuẩn bị chu đáo mọi thứ để hôn lễ diễn ra suôn sẻ.

Một điều nữa khiến Thanh Trúc hạnh phúc là sự xuất hiện của mẹ ruột trong đám cưới. Sự góp mặt và lời chúc phúc của bà khiến niềm vui của Trúc trọn vẹn hơn bởi cô hiểu rằng, mình vẫn luôn được ba mẹ yêu thương hết mực.

Chồng của Thanh Trúc là Bùi Minh Nhựt (SN 1991, quê Đồng Tháp). Cặp đôi quen nhau cách đây nhiều năm khi làm chung một công ty. Chính sự đồng điệu trong tâm hồn đã giúp họ vượt qua khoảng cách tuổi tác để đến với nhau.

Chồng Thanh Trúc làm nghề may. Áo dài cưới và váy cưới của cô đều do một tay chồng thiết kế và may. Tình yêu của anh dành cho vợ được gửi gắm vào từng từng đường kim mũi chỉ và khi sản phẩm hoàn thiện, cả hai đều bất ngờ.

“Được mặc trang phục cưới do chính tay chồng mình làm, tôi rất hạnh phúc. Đó không đơn thuần là bộ đồ mà còn là tình yêu và tâm huyết anh ấy dành cho tôi.

Sau tất cả, tôi biết ơn vì có một đám cưới trọn vẹn, nhận được lời chúc phúc của những người tôi yêu thương”, Trúc chia sẻ.

Ảnh: Trúc Ngô